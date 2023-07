La popular Novena Simfonia de Beethoven és un gran repte a nivell artístic, però a més és per a l’OCIM un repte d’organització logística i de gestió. Per primera vegada són una orquestra tant extensa, més de 50 músics, que acostumen a viatjar amb els seus instruments. S’han hagut d’organitzar els desplaçaments i allotjaments per a totes les persones que venen de fora de Menorca, tant de l’orquestra com de la coral, i també preparar l’escenari de Lithica específicament pels artistes d’aquest concert del 25è aniversari.