Todo apunta a que Menorca tendrá en 2024 una segunda edición de Festribut. El festival de bandas homenaje arrancó con buen pie el pasado fin de semana en Es Castell como uno de los actos estrella de del programa de fiestas de Sant Jaume.

Un millar de personas se reunieron en el parking de Cales Fonts para disfrutar de una noche de grandes éxitos. Algo más de cuatro horas de música en directo en un formato de festival que, avanza su promotor, Joan Bagur, tendrá continuidad y que podría ser rotatorio entre diferentes escenarios de la Isla.

Fue precisamente Bagur, metido en la piel de Enrique Bunbury y al frente de Héroes Tribut Band, el encargado de abrir un festival que tomó como base los repertorios que la banda zaragozana desplegó en sus giras de 1992 y 2007. Un concierto que arrancó con «Nuestros nombres» y terminó en el bis con «La chispa». Entre medias sonaron clásicos tan populares como «Mar adentro», «La sirena varada», «Héroe de leyenda», «Entre dos tierras» o «Maldito duende», entre otros.

Rock nacional para calentar motores en una noche que contó con Please, la banda de tributo oficial en España de los irlandeses U2. Una formación que lleva más de 20 años interpretando los temas conocidos de un grupo que aún sigue en activo.

Bono y The Edge, en versión Please, interpretando una canción de U2 entre el público. | Rafel Pons

Pese a que Please se centra más en la época dorada de U2, las décadas de los 80 y 90, su concierto comenzó con «City Of Blinding Lights» (2004). No faltaron éxito como «Vertigo», «Desire», «I Still Haven’t Found What I’m Looking For», «New Year’s Day», «Sunday Bloody Sunday» o «Where The Streets Have No Name». Su concierto terminó con un himno como «With Or Without You».

La cantante de Me Colé, homenaje a Mecano. | Rafel Pons

La noche de tributos en Es Castell se cerró con el grupo Me Colé, un homenaje a Mecano que desplegó una amplia recopilación de sus grandes éxitos. «La fuerza del destino» fue la canción elegida por la banda para cerrar una intensa noche de homenajes musicales.