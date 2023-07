L’artista valenciana i filla de menorquina Maribel Fernández Ponsetí, obre aquest estiu una particular galeria d’art a la seva pròpia casa de Sa Caleta, Ciutadella.

Els fosquets de dijous i dissabtes des de juliol i fins mitjan octubre es pot visitar a la planta baixa i jardí de la seva residència a Sa Caleta una exposició d’alguns dels seus quadres més recents i d’altres de temàtica taurina que han participat a una exposició a Madrid.

Maribel Fernández Ponsetí va començar a viure a Ciutadella el 1980 i ha residit també al Regne Unit per retornar en casa seva de Sa Caleta el 2005, a on viu des de llavors i a on es dedica a l’estudi i pràctica de les arts plàstiques. Enguany s’ha decidit a obrir públicament el seu taller al carrer Signe d’Aries, 15, els dijous i dissabtes d’estiu des de les 20:30 hores i fins a les 23.

Pintura i més

Les previsions de Fernández Ponsetí són, a més de mostrar les seves pintures i la seva manera de treballar amb els pinzells, les teles i el cavallet, programar alguna activitat en dates concretes combinant el seu talent amb el d’altres artistes com Paolo Girelli, actor, i Luis García Alucha, escriptor.

La pintora resident a Menorca pinta des del realisme amb temàtiques diverses com el retrat, el cos humà, la natura i les emocions, que plasma a les teles i també espera transmetre.

D’altra banda, fins diumenge exposa a la galeria Pinzellades d’art d’Alaior, quadres basats en fotografies realitzades a Madagascar i amb caràcter benèfic.