El projecte «Sun screen», del català Víctor Masferrer, ha estat la proposta guanyadora de la primera edició de l’Ajut d’Art i Contemporaneïtat, fruit de la col·laboració entre l’Institut Menorquí d’Estudis, Hauser&Wirth i el Museu de Menorca i dotat amb 5.000 euros. Aquesta iniciativa busca «la transformació social i cultural de Menorca cap a un model de vida més sostenible a partir de noves formes de diàleg comunitari, d’interacció entre disciplines i participació de la societat en la generació de coneixements».

L’artista Víctor Masferrer descriu «Sun screen» com «un projecte interdisciplinari que utilitza la fotografia experimental per a reflexionar sobre la relació que mantenim amb el nostre entorn». La relació entre les cremes solars i com afecten la posidònia seran la base d’una sèrie d’imatges que «entenen el cos com si fos una càmera fotogràfica que revela un temps de permanència a l’Illa sota el sol».