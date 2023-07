Les taules i els talaiots són uns vells coneguts per a la majoria de residents a Menorca però si en comptes de visitar-los al nostre aire sota el sol de les 11 del matí, ens impliquem en una activitat dirigida, pensada i creada per entretenir i aprendre, que a més es desenvolupa entre les 8 i les 9 del vespre, la cosa millora i molt.

Rafel Durán, director gerent del jaciment talaiòtic de Torralba d’en Salort destaca en la presentació de les noves activitats d’aquest 2023 la visita amb monitores Starlight i observació astronòmica que es fa cada dilluns així com el primer escape tour de l’Illa que es realitza els dimarts, dijous i dissabtes. A més al setembre començaran les visites teatralitzades amb l’actor Josep Mercadal i guió «molt divertit i didàctic» de Carlos Garrido.

Una visita guiada al jaciment

El nou conseller insular de cultura Joan Pons Torres incideix en el compromís del Consell amb la gestió d’aquest jaciment privat i en la «manera novedosa i entretinguda de divulgar el patrimoni cultural de Menorca, que no només són pedres per visitar sinó per divertir-te». Respecte la possible designació de Menorca com a patrimoni mundial de la Unesco al proper setembre precisament per les restes talaiòtiques, Pons no pot avançar res ja que no saben encara ni qui ni quan viatjarà amb la delegació menorquina a Aràbia Saudí. Espera tenir aquesta setmana una persona a la Direcció insular d’Educació, Cultura i Patrimoni per gestionar-ho.

Jugar i aprendre

Alicia Escribano, monitora de les visites nocturnes Starlight i també educadora ambiental creadora de l’escape tour de Torralba d’en Salort, apunta que aquest és un joc d’enigmes en equip que es desenvolupa durant una hora «però sempre s’estén més perquè hi ha sorpreses que no es poden desvetllar». A més, encara que coneguis els talaiots, «això és una activitat divertida i s’aprèn perquè s’aprofundeix» en aspectes concrets de la prehistòria menorquina. Els participants acostumen a sorprendre’s de les coses noves que han descobert tot jugant.

L’actor Josep Mercadal destaca d’«El tresor de Torralba» que interpretarà, que és una visita «molt original, per al públic familiar, per veure un jaciment talaiòtic amb un personatge misteriós d’un temps que no és ni l’actual ni el talaiòtic. Per incitar a la curiositat i fer-se preguntes sobre què volien dir les taules, els talaiots…». I també «com ens poden ajudar a viure el present d’una altra manera», conclou.

Aquestes novetats i les visites guiades amb la posta de sol, les audioguies i els serveis de bar, botiga i lavabos pretenen atraure més menorquins i turistes al jaciment d’Alaior amb el recinte de taula més alta. Es pot visitar entre febrer i novembre.