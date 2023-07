Entre los trece conciertos, de los estilos más variados, que propone este verano la segunda edición del Lazareto Festival hay una artista que brilla con luz propia. Estamos hablando de una estrella internacional del calibre de Anastacia (Chicago, 1968), cantante que tras una larga ausencia regresa a los escenarios con una gran gira y ha apostado por hacer escala en Menorca. La norteamericana ha vendido más de 30 millones de discos a lo largo de su carrera y es la autora de hits tan reconocibles como «Left outside alone» o «I’m outta love». Estos, junto al resto de su gran colección de grandes éxitos, además de algún tema de reciente edición, sonarán el próximo domingo en un emplazamiento tan especial como el Castillo de Sant Felip.

Han pasado casi cinco años desde su última gran gira. Lleva ya unos días por España actuando, ¿cómo está siendo el reencuentro con el público sobre el escenario?

—Mi relación con el público español siempre ha sido intensa. Puedo sentir la alegría y la gratitud mientras actúo en el escenario. Creo que puedo hablar en nombre de las dos partes cuando digo que está siendo un feliz reencuentro y que, sin duda, necesitaremos más.

¿Podríamos decir que el escenario es la parte que más le gusta de su profesión? ¿Lo echaba de menos después de tan tiempo?

—Actuar en directo es sin duda una parte importante de mi profesión. Cantar mis canciones delante de mi público colma mis deseos de hacer realidad sus sueños. Creo que para todos los artistas que viven el directo hubo un gran vacío durante la pandemia. Y eso hace que ahora lo apreciemos aún más.

¿Qué expectativas tiene del concierto que ofrecerá en el Lazareto festival? ¿Qué referencias tiene de la Isla?

—Aún no he estado nunca en Menorca, pero puedo decir que tengo muchas ganas de ver su belleza.

Habla de la etapa actual en su carrera como un nuevo capítulo en su vida… ¿Cómo lo está viviendo?

—El libro de mi vida tiene muchos capítulos. He amado la mayoría de ellos y tolerado algunos. Lo que puedo decir es que seguiré apreciando cada giro que me dé este libro de la vida.

Regresa con un álbum de grandes éxitos… ¿Se puede decir que sus canciones no pasan de moda?

—Debido a mi afortunada carrera y al éxito que tuve durante más tiempo al principio de la misma, he conseguido establecer varias canciones como favoritas de los fans. Dicho esto, siempre podría hacer un concierto de grandes éxitos durante el resto de mi vida, pero la compositora que hay en mí nunca dejará de escribir, así que siempre seguiré ampliando mi catálogo.

Acaba de lanzar dos nuevas canciones, «Supergirl» y «Best days». ¿Cómo definiría el momento artístico que está viviendo actualmente?

—La música nueva es algo emocionante. Quedas expuesto a que a la gente le guste o no, y me gustan los retos que me plantea. Escribirla, la melodía, la estructura... ¡Hay tantas cosas en cada canción!

¿Todo el mundo tienen la imagen de Anastacia como una luchadora. ¿Los problemas de salud han hecho de usted una persona más fuerte? ¿Cómo afronta el futuro?

—Definitivamente creo que mi viaje a través de los problemas de salud siempre me ha mantenido alerta. No sé si conscientemente estaba siendo fuerte para superarlo. Es simplemente mi carácter y mi filosofía la forma en que he elegido atravesar mi vida. Afronto el futuro siempre con fe, soy muy optimista y vivo la vida incluso en los momentos más oscuros. Siempre encuentro una manera de sonreír a través de ella.

He leído que dice que estos momentos se encuentra feliz. ¿Eso se va a traducir artísticamente en más canciones o un disco?

—Mi nuevo álbum, que se titulará «Our Songs», saldrá a la venta el 22 de septiembre. ¡Tendrán que escucharlo!