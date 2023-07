L’aposta més gran d’aquesta edició del festival Pedra Viva arriba aquest dijous a les 21 hores al captivador espai de Torre Saura. Rufus Wainwright (New York, 1973), el popular artista nord-americà ha triat Menorca com una de les parades de la gira del seu nou àlbum «Folkocracy», publicat enguany, una dotzena d’àlbums després del seu primer «Rufus Wainwright», de 1998.

Folk americà

La casa de camp del comte de Torre Saura acull per primera vegada el festival en aquest espai a nou kilòmetres de Ciutadella, que ens transporta uns segles enrere. Els espectadors tenen l’oportunitat de viure en directe un gran concert amb aquest artista internacional de primer nivell –fill i germà de cantants folks que el van iniciar a la música– amb la seva veu i guitarra, acompanyat d’altres sis artistes al teclat, piano, guitarra, baix, percussió, violí i cors.

«Down in the Willow Garden» i «Heading for Home» han estat dues de les cançons publicades com a singles del seu darrer àlbum d’estil folk.