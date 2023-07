L’aliança de Cris Juanico amb el seu grup de rock i la Banda Municipal de Ciutadella ha fet possible la nit d'aquest dimecres que «Altament sensible» s’hagi convertit en un dels grans concerts d’aquest estiu a l’Illa, celebrat a la Plaça des Born, amb l’assistència de prop d’un milenar de persones que no van voler perdre’s l’esdeveniment usical.

Els setanta músics de la Banda Musical de Ciutadella, dirigida per Joan Mesquida, i el cantant Cris Juanico amb el seu grup de rock van protagonitzar l’esperada vetllada dalt l’escenari col·locat als peus de l’obelisc mirant cap als palaus de la plaça, on hi havia sis-cents espectadors asseguts i molts altres més dempeus als seus voltants, que a partir de les 21 hores van poder gaudir d’un vertader espectacle musical.

Els grans èxits de Cris Juanico

La versió per a banda del disc «Altament sensible» va donar un altre aire musical a un repertori interpretat el gener de 2022 amb l’Orquestra Simfònica de Balears al Teatre Principal de Maó, en el marc de la Diada de Sant Antoni. La proposta musical del passat dimecres va ser una adaptació del recopilatori d’alguns dels grans èxits del músic ciutadellenc realitzats per Joan Mesquida que va aprofitar els recursos de la formació que dirigeix per oferir una interpretació caracteritzada per la sensibilitat musical, a més d’incorporar una sèrie d’afegits per tal d’arredonir el concert.

Els assistents van gaudir de diferents temes del seu darrer treball discogràfic, «Viu», acompanyats d’altres cançons de l’època de Ja t’ho diré i també de la música popular menorquina, tot un recorregut per la trajectòria musical de Cris Juanico reflectida amb els dotze temes del disc «Altament sensible».