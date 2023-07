El primer mes del 51è Festival de Música d’Estiu es tanca el pròxim dilluns, dia 31, amb una trobada a cinc entre el Quartet Gerhard, que conformen els violins Lluís Castán Cochs i Judit Bardolet Vilaró, la viola de Miquel Jordà Saún i el violoncel de Jesús Miralles Roger, i la pianista Judith Jáuregui. Aquest esdeveniment ajunta així un dels quartets amb més projecció a nivell europeu amb una de les pianistes més expressives del panorama europeu actual.

Quant al programa del pròxim dilluns, Judith Jáuregui s’encarregarà d’encetar el recital amb diverses peces dels mestres romàntics alemanys Schuman, Schubert i Liszt. El Quartet Gerhard s’unirà en una segona part, amb música del compositor Enrique Granados. Completen el repertori la «Selecció de Cypresses» i el «Quintet per a piano i cordes en La major op. 81», de Dvorak, que interpretaran primer per separat el quartet de corda, i al qual s’afegirà Jáuregui per tancar la vetllada.

La pianista Judith Jáuregui ha interpretat peces a escenaris com l'Auditori Nacional de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, l'Auditori Louvre de París, el Konzerthaus de Berlín, Suntory Hall de Tòquio, NCPA de Pequín i el Teatre Major de Bogotà, entre altres. És també aliada habitual de la música de cambra, col·laborant amb formacions com el quintet de vent Flor del taronger Ensemble, Signum Quartett, la violinista Soyoung Yoon i, també, el Quartet Gerhard, amb qui es tornarà ajuntar el pròxim dilluns a Ciutadella.

Quartet

Pel que fa a aquesta formació de corda, s’ha de destacar el gran rang d’escenaris que han trepitjat, com el Muziekgebouw Amsterdam (String Quartet biennale), la temporada de música de cambra Stadt-Casino de Basilea (Suïssa), el festival de quartets de corda de Bordeus i el Festival Ràdio France Montpeller (França), Elbphilharmonie Hamburg, Mozartfest de Würzburg i Heidelberger Frühling (Alemanya), entre altres.