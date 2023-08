Amb aquesta edició, es Migjorn Gran duu dotze anys celebrant el seu Festival de Música Antiga. Només interromput per la covid l’any 2020, el festival ha estat tot un èxit des de la seva primera edició el 2011.

I és que el fet d’organitzar-lo as Migjorn té un motiu molt simple: «Perquè som des Migjorn, igual que Patricia Romero, una altra de les organitzadores», confessa entre rialles Eva Febrer.

La violinista migjornera explica que Maó i Ciutadella «ja compten històricament amb una oferta cultural estival» i altres pobles com Es Migjorn, no. Encara que recentment han sortit del municipi artistes de renom, com és el cas del gran guitarrista David Russell, Es Migjorn «no tenia un cicle de concerts».

El primer any va ser tot nou, però va acabar esdevenint una prova pilot que s’ha anat consolidant al llarg d’aquests darrers anys. Tal és la seva importància, que l’Ajuntament l’inclou al seu programa de festes, encara que Sant Cristòfol i el festival estiguin separats per qüestió de setmanes.

Artistes de km 0

«Enguany, com a cosa excepcional, la totalitat dels artistes participants són de Menorca», diu Febrer molt orgullosa.

Es dona el cas de què hi participen menorquins que resideixen fora de l’illa, com és el cas de Joan Benejam. L’artista ciutadellenc viu a Catalunya amb la seva parella, la també guitarrista Ksènia Axelroud, la qual apareixerà juntament amb ell al primer concert.

Aquest se celebrarà a l’església de Sant Cristòfol el divendres 4 d’agost. En paraules d’Eva Febrer, està emmarcat dins del programa «Le cercle musical de la Rue Richelieu», el qual segueix una línia «més clàssica»: «El fil conductor gira al voltant de la història de dues germanes músiques», detalla.

Per a contar la història, el lutier Alexander Hopkins ha realitzat còpies de dues guitarres romàntiques. La soprano ciutadellenca Marina Plovins serà l’encarregada de cantar les peces.

L’objectiu, diu Eva Febrer, és «recrear» el que serien les «acadèmies musicals» de l’època, per la qual cosa cada peça té una plantilla de músics diferent: «Pot haver-hi una guitarra tota sola, a vegades dues i d’altres, amb cantant», indica.

Un dia després, el dissabte 5, es duu a terme una conferència-concert al Saló Verd. En ella, Febrer explicarà els orígens del violí com a bona coneixedora de la matèria que és.

A més, comptarà amb l’acompanyament del grup Ensemble Tsaldaris, fundat fa just un any i del qual formen part Pau Marquès, viola de gamba; Alexander Hopkins, guitarrista barroc a més de lutier; Patricia Romero, clavecí; i la mateixa Febrer. Per una altra banda, també hi haurà una petita col·lecció d’instruments antics recollits en forma d’exposició per als visitants.

El diumenge 6 i en el mateix format de conferència-concert, Marina Plovins presentarà la figura del personatge femení a les òperes de Mozart des d’un punt de vista psicològic i musical. Per tant, cantarà unes sis peces intercalades entre explicacions. També s’hi sumaran el seu marit, el pianista Oscar Amieva, i la també soprano Maria Camps.

Finalment, el dijous 10 i ja de volta a l’església, la soprano Irene Fraile, la mateixa Eva Febrer amb el violí barroc, Pau Marquès amb la viola de gamba, el tiorba Joan Benejam i la clavecí Patricia Romero s’ajuntaran amb la rapsoda Llucia Palliser per oferir un darrer concert de poesia harmònica.