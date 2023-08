El santlluísser Benito Mercadal Pons, és ben recordat pels qui el van conèixer, tant per el vessant personal com per la de geòleg i palentòleg autodidacta. La seva influència en científics de generacions posteriors queda reflectida en el nom que duen dues espècies batejades en honor seu. A l’exposició del Centre de Geologia es mostra la imatge d’un petit caragol, batejat a finals de la dècada dels anys 60 com a Oxychilus mercadali pel seu descobridor, Lluís Gasull, de Tarragona, que va conèixer a Mercadal a Mallorca. D’altra banda, el maonès Joan Lluís Pretus, doctor en Biologia i professor de la Universitat de Barcelona va anomenar Pseudoniphargus mercadali a la primera espècie que va descobrir, una gambeta endèmica de Menorca, el 1988, en homenatge a qui li havia instruït, amb qui també va publicar articles i a qui va dedicar la seva tesi doctoral.