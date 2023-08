La creativitat, empatia i convenciment amb el seu missatge mediambiental, ha portat a l’artista Katja Loher (Zúric, 1979), a desenvolupar aquest passat cap de setmana la tercera edició del Plankton Manifesto a un racó de Sa Mesquida, una cala maonesa poc acostumada a esdeveniments multidisciplinaris com aquest.

Des de divendres s’han succeït als espais d’unes petites casetes davant la mar i al moll de l’Arenal petit, l’exposició d’obres de l’artista suïssa, amb mitja dotzena de vídeo-escultures i una instal·lació creadora d’arcs de Sant Martí. També instal·lacions a l’aire lliure amb grans globus de colors sobre barques al moll i un racó dedicat a la moda sostenible de Stories Milano.

El Plankton Manifesto ha inclòs sessions de ioga obertes al públic, una presentació científica a càrrec del biòleg especialitzat en plàncton Damiano Righetti, una performance de dansa de Radha Akasha i un taller manual de jonc per a crear arts de pesca sostenibles amb Pere Costa.

A més s’ha programat un sopar inspirat en el plàncton i un bar de begudes oceàniques. El debat sobre futures iniciatives amb la comunitat local de diumenge es va reconvertir en converses i diàlegs sorgides de manera natural perquè tot l’esdeveniment s’adapta física i socialment a Sa Mesquida, on ha estat ben rebut.

Les instal·lacions combinàven vídeo, fotografia i música. | Katerina Pu

Missatge mediambiental

Loher, artista visual amb més de vint anys de carrera i reconeixement internacional, crea obres i vídeo escultures amb elements orgànics però sobretot amb dansa, coreografia, videos zenitals i altres disciplines integrades com el vestuari, la música i la instal·lació final. Tot plegat l’artista cerca –mitjançant la bellesa– fer arribar el missatge de que «podem viure amb la Terra i no contra ella».

La creadora entén l’art com l’escena de col·laboracions interdisciplinàries i per això combina art visual amb ioga o moda. Ella creu que el benestar és important per a tenir més força i connexió de cara a entendre que totes les petites coses de la natura són importants i mereixen respecte.

Cap al 2024

L’esdeveniment Plankton Manifesto començà a Zúric al 2021. L’any passat va aterrar a l’Arenal petit de Sa Mesquida i enguany, amb la tercera edició ja acabada, miren cap al 2024. El plàncton –conjunt d’organismes que viuen en aigua dolça, salobre i salada, generalment suspesos i aparentment passius– dóna nom a l’esdeveniment perquè és quelcom molt simbòlic, petit, de vegades fins i tot invisible, però fonamental per ser-hi a la base de moltes cadenes tròfiques aquàtiques. El biòleg Righetti explica que hi han més de 5.000 espècies de plàncton al Mediterrani, entre plantes, animals, bacteris i chromista, i que amb l’augment de temperatura del mar aquestes modificarien la seva distribució però el plàncton és molt resistent, no està en perill.