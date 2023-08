Seguint amb el seu periple illenc, el festival Pedra viva ens convocava divendres passat al Santuari d’El Toro per oferir-nos una proposta quasi mística amb el prestigiós Cor Cererols com a protagonistes. Les Completes Solemnes a Maria, de la mà de la música del compositor català del barroc, Joan Cererols, pare que fou de l’escola de Montserrat, d’on sorgeix també la formació coral protagonista de la nit, s’aixecaven enmig d’una atmosfera recollida, il.luminada només per la llum de les espelmes i l’aroma del romaní, per endinsar-nos en la nostra pròpia ànima i elevar-nos a una dimensió etèria i com suspesa en el temps.

Vuit veus, dues sopranos, dues mezzo sopranos, dos tenors i dos baixos, dirigits magistralment per Marc Díaz, omplien el temple d’un joc harmònic equilibrat, potent, delicat, extremament afinat, que sonava com un sol cos vocal, perfectament ensamblat. Tot i que comptaven amb el reforç lleuger d’un harmònium, que el propi director tocava, la perfecte conjunció, afinació i saviesa vocal de tots els integrants de la formació no precisaven de cap suport per sortir airosos de l’escomesa. L’acústica del temple jugava a favor de les veus i la justa reverberació feia possible l’entesa del text, perfectament articulat per tots i cadascun dels cantaires. Els textos llegits en català per introduir les diferents parts de les completes van jugar també un paper important per traslladar a l’auditori, que omplia l’espai, el sentit de la pregària gregoriana. El Cor Cererols va anar omplint l’espai del temple des de diferents indrets, embolcallant amb el seu cant tots els racons del santuari. Preciós el moment en què es desdoblaren en dos cors, situats en diferents plans físics, per respondre’s mútuament en un joc d’ecos veritablement encisador. També hi hagué espai per a la música de Tomás Luis de Victoria, el famós músic renaixentista castellà que va marcar escola en la música polifònica i que fou un precedent ineludible del barroc posterior. I encara hi hagué lloc als bisos per a una composició del músic barroc, també lligat a l’escola montserratina, Joan Marc, i una peça d’estil gregorià d’un autor contemporani norueg, Ola Gjeilo. Preciosa música! Una proposta la d’aquestes Completes Solemnes que venia a diversificar la programació del festival, ja de per si eclèctic, tot introduint la música celestial en el punt més elevat de l’illa. Bella nit a prop dels estels!