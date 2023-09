Pau Faner (Ciutadella, 1949) vuelve a ser actualidad en el mundo literario. El próximo 5 de octubre verá la luz su nueva novela, «La dama de Constantinoble» (La Campana, 2023), un trabajo con el que regresa a una época de la historia por la que ya había transitado su imaginación. Si en 1988 publicó «Moro de Rei», obra con la que ganó el Premi Ramon Llull, sobre la preparación y ejecución del asalto turco a Ciutadella, el escritor retorna a l’any de sa desgràcia, aquel fatídico 1558, para construir una nueva novela, en este caso centrada en las consecuencias del sangriento ataque a Ciutadella.

En plena guerra por el dominio del Mediterráneo, los corsarios turcos saquean la ciudad menorquina, que queda reducida a cenizas. Los pocos supervivientes fueron vendidos como esclavos o a la espera de que se pagase un rescate por ellos. En ese contexto, de la mano de la literatura de Faner entra en juego Sola, una niña de tan solo 14 años que ha visto como su familia ha muerto a manos de los invasores. Tan solo han sobrevivido ella y su hermano, ambos embarcados en una travesía junto a millares de cautivos con destino a Constantinopla. La novela de Faner narra la lucha para mantenerse con vida durante ese viaje y el terrible futuro que espera a la joven en tierra firme, donde se convertirá en esclava dentro del harén del Sultán.

«La dama de Constantinoble» es un trabajo cuyo origen hay que buscarlo en la pandemia, época en la que, como tantos otros, el escritor encontró más tiempo del habitual para sus tareas artísticas. Tras leer «De Menorca A Istanbul - El Saqueig Turc De Ciutadella 1558» y hablar con su autor, el historiador Miquel Àngel Casasnovas, la trama comenzó a tomar forma en su cabeza.

En esta ocasión, y como ya había hecho alguna otra vez, ha apostado por dar el protagonismo a una figura femenina. «Siempre es un proceso arriesgado, porque siendo un hombre a veces me resulta más complicado comprender la psicología de los personajes femeninos», confiesa Faner.

El resultado, una vez más, es una novela de aventuras, uno de los géneros predilectos del autor, al que ha añadido su toque personal con unas pinceladas de realismo mágico. «Me planteé si ponérselo o no, pero decidí hacerlo porque es mi estilo, es mi sello definitorio. He puesto unas pinceladas no muy exageradas, pero que le dan colorido a la novela».

Esta tiene algo de particular en la carrera de Faner, ya que por primera vez en su ya larga trayectoria literaria se ha atrevido a leer una novela suya impresa al completo antes del lanzamiento. «No está mal este autor, tenía ganas de volver a retomar la lectura cada vez que lo dejaba. El libro me ha gustado», concluye Faner con su particular sentido del humor.