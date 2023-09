El Museu de Ciutadella inicia la temporada de otoño con el programa «Tasta la Història», un ciclo del que forman parte cuatro conferencias con degustación incluida. La primera de ellas tendrá lugar este jueves en Can Saura, espacio que acogerá el evento «In vino veritas». En esta cita se podrá probar un vino romano de la mano de la charla ofrecida por la entidad Nurarq. Justo un mes después, el 26 de octubre, será el turno de la cerveza neolítica Encantada, cuya degustación irá acompañada de una conferencia ofrecida por miembros del Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l’Arqueologia del Garraf-Ordal (Cipag).

El 23 de noviembre el protagonismo recaerá en la sidra con la actividad titulada «La sidra dels anglesos. La restauració de la torre de Sanitja».En este caso la charla correrá a cargo de Bruno Parés y la cata será de Sidra Kane. Finalmente, el 14 de diciembre será el turno de «Talaiótica. La primera cerveza menorquina» con la conferencia «La cova de sa Mola i l'enigma dels 400 vasos», a cargo de Montserrat Anglada, Octavi Pons, Bruno Parés y Damià Ramis. Todas las actividades comienzan a las 19 horas en Can Saura y son gratuitas, pero con inscripción previa.