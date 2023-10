La Fira del Llibre en Català canvia enguany. El nou equip de govern del Consell ha decidit convertir-la en la Fira del Llibre de Menorca, amb la finalitat que hi puguin participar autors de l’Illa que escriuen els seus textos en castellà. El conseller de Cultura, Joan Pons Torres, comenta que sempre han defensat des del PP que hi ha d’haver un equilibri entre les llengües en aspectes de gestió pública com els referits la promoció cultural, i d’aquí el canvi, que ja s’ha comunicat a les llibreries que hi prenen part. La referència explícita i exclussiva al català desapareix de la fira.

La pretensió del conseller Joan Pons és, afirma, ampliar el volum de participants en la fira, donar-li un impuls. «Volem que hi prenguin part més establiments», comenta. Afegeix que «hem detectat menorquins que escriuen en llengua castellana i tenen la mateixa importància que la resta, així com també més llibreries que podrien participar, independentment de l’idioma». La voluntat, afirma el conseller, és créixer, en establiments, llibres i autors. Els darrers anys la fira se celebra a l’octubre, fet que ha provocat algun recel i dubtes sobre la celebració d’enguany davant la falta de notícies a aquestes alçades de l’any sobre la seva celebració i dates. Enguany se celebrarà de nou al novembre, assegura, tot i que el programa no està tancat. Joan Pons admet un endarreriment, tot i que recorda que en ocasions ja s’ha fet el novembre. Explica que açò és per una senzilla qüestió organitzativa, ja que el departament de Cultura s’ha vist enfeinat amb qüestions com les relatives a la Menorca Talaiòtica tot just haver pres possessió. Es va plantejar l’opció de fer-la coincidir amb Sant Antoni, però les llibreries no ho van veure bé per motivacions comercials. Enguany toca a Ciutadella. Pons Torres informa que també s’incrementaran els recursos per promocionar la Fira del Llibre de Menorca, ja que creu que es pot fer una major feina de difusió. Així se recull ja en l’esborrany dels pressupostos del Consell per a 2024.