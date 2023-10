Més per Menorca considera que l’equip de govern del Consell ha decidit «liquidar» la Fira del Llibre en Català, convertint-la en una fira d’autors menorquins, un fet que considera «un atac frontal i imperdonable contra el foment i la normalització de la llengua pròpia, i contra la feina que han fet les llibreries durant divuit anys seguits». Més per Menorca recorda que ni en el mandat del PP (2011-2015) «es va produir aquest atac». Cal recordar que el Consell justifica la mesura en la seva voluntat de fer participar a la fira autors menorquins que escriuen en llengua castellana.

La formació econacionalista posa noms i cognoms a la decisió. Acusa directament el conseller Joan Pons Torres de «prendre decisions antimenorquines, únicament des de les seves dèries ideològiques i el seu odi contra la nostra llengua, menystenint l’interès general i les lleis vigents. Tant l’Estatut com la Llei de Normalització Lingüística emplacen les institucions públiques a dur a terme accions per al foment i la normalització lingüística de la llengua catalana a Balears». Des de Més per Menorca entenen que en les seves disset edicions «la Fira del llibre en català s’ha convertit en una immillorable plataforma per aquests objectius».

Es més, assegura Més en un comunicat emès després de la publicació de la notícia que la decisió de Pons Torres «perjudica també directament les llibreries de Menorca. L’anunci que la nova fira s’ampliarà a nous expositors, amb la participació de comerços que no són llibreries perjudicarà directament les autèntiques llibreries, petits comerços que són, a més, agents culturals actius i imprescindibles, i que han de fer un esforç constant per mantenir-se en un entorn complicat». Aquesta voluntat d’ampliar la tipologia comercial de la fira és un dels objectius del canvi pel qual ha optat l’equip de govern del Consell. Més demana al Consell que rectifiqui immediatament i que continuï organitzant la fira del llibre en català com fins ara.

Esquerra de Menorca

Per la seva banda, Esquerra de Menorca considera que la decisió del Consell pretén «acabar amb la nostra llengua» i apunta també a la figura del conseller, «el que hauria estat estrany és que Joan Pons Torres hagués mantingut la promoció del llibre en català». EM assegura que la Fira del Llibre en Català «havia adquirit una personalitat pròpia i, més allà de l’exposició i venda de llibres en català, reunia una sèrie d’accions de foment de la lectura d’obres escrites en català, a Menorca i fora de Menorca» i que la funció de promocionar autors en quasevol llengua ja la fa la fira del llibre tradicional. Demana a la «societat conscienciada del valor de la nostra llengua, el pensar amb una resposta alternativa.