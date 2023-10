El segon àlbum de l’artista ciutadellenca Clara Gorrias, «sweet sweet sweet» ha vist la llum aquest darrer cap de setmana. Cinc anys després de debutar amb «La mar fa riure i fa plorar», Gorrias ha elaborat aquest segon treball autoeditat juntament amb Alex Dee, company de la seva etapa a l’Escola de Música Superior de Catalunya (ESMUC) i amic, amb el qual ha compartit escenari en nombroses ocasions. De fet, va ser el mateix Dee qui la va animar a principis d’aquest any a treure un disc de manera conjunta, tal com han acabat fent.

Infinitat de combinacions

A diferència de «La mar fa riure i fa plorar», un projecte de final de carrera que es va convertir en la seva primera feina d’exploració en el món del jazz, «sweet sweet sweet» és una proposta molt més madura i contrastada. «És molt difícil de classificar perquè hi ha un tema de cada estil, així que el definiria com eclèctic», afirma la vocalista.

Les nou cançons que componen l’àlbum, que originalment només era un EP de tres, són «poderoses vocalment» i «dinàmiques», amb una «modernització en l’ús dels instruments». El duo de cantants empren un viatge a través de diferents gèneres: rock progressiu, funk, country, pop, samba, swing...

I és que totes tenen una característica en comú: combinen les veus masculines i femenines i no es tracten de creacions compostes per Alex Dee i Clara Gorrias, sinó de versions d’artistes «superadmirats» com Stevie Wonder, James Taylor, Joni Mitchell o Chaka Khan.

A més, per a Clara també és una feina molt emotiva, ja que a la gravació del disc, la qual es va iniciar al mes de maig, hi ha participat el seu germà major. Adrià Gorrias ha gravat per primera vegada amb ella, tocant la viola al quartet de la cançó «sweet love».

Per una altra banda, el darrer tema del disc, «sweet lorraine», és l’únic que inclou una tercera veu, la de Carme Canela. Segons explica la mateixa Gorrias, tancar el disc d’aquesta manera no és casualitat. «Va ser professora nostra a l’ESMUC i ara és un orgull dir que també és la nostra amiga i que canta amb nosaltres», expressa l’artífex de l’àlbum.

Tots aquests ingredients creen una obra musical «molt expressiva i elegant» que s’ha de gaudir «amb calma». «Requereix concentració perquè cada cançó és diferent i té les seves particularitats», argumenta Clara Gorrias. «Totes les melodies són molt dolces», com bé indica el seu títol.