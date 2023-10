La Fira del Llibre en Català de Menorca va començar a celebrar-se l’any 2004 impulsada pel llavors conseller insular de Cultura, Mateu Martínez, del PSM. Els inicis del certamen no van ser senzills. La baixa assistència a les primeres edicions van motivar que els llibreters reclamessin canvis. I es van produir.

Al principi, la fira se celebrava a la plaça Pare Camps de Mercadal en ple estiu i ha acabat sent rotatòria pels diferents municipis als mesos de tardor, bé el novembre, bé l’octubre, abans de la campanya de Nadal. Darrerament ha coincidit amb actes com la final de Lletres i Mots, concurs escolar que enguany s’ha convocat de forma independent a la Fira, fet que ja apuntava un canvi d’intencions per part de l’actual equip de govern del Consell format per Partit Popular i Vox.

El PP de Tadeo la va mantenir

Després dels ajustos inicials, la Fira del Llibre en Català es va donar com a consolidada, fins i tot en els quatre anys (2011-2015) en què el PP va governar amb majoria absoluta als despatxos de la plaça Biosfera de Maó. Llavors el president era Santiago Tadeo i la consellera insular de Cultura Maruja Baíllo. La interrupció de la fira ha arribat ara, al 2023, quan havia de celebrar-se la divuitena edició.

De moment, l’Ajuntament de Maó s’ha oferit a les llibreries de Menorca per ajudar-les a mantenir la Fira del Llibre en Català, en el cas que l’equip de govern del Consell persisteixi en la seva idea de substituir-la per una Fira del Llibre de Menorca, que inclouria textos escrits tant en castellà com en català. Les llibreries van mostrar diumenge el seu desacord amb aquesta decisió i la seva negativa a participar-hi en el cas que una fira substitueixi l’altra, com pretén el conseller de Cultura, Joan Pons Torres.

El PSM proposa fer-la a Ciutadella

Des del grup municipal del PSM - Més per Menorca a Ciutadella, la seva portaveu Maria Jesús Bagur ha proposat que l'Ajuntament s'ofereixi a les llibreries per mantenir l'organització de la fira que enguany estava prevista de celebrar la ciutat de Ponent. Tot açò sempre que el Consell persisteixi en la seva negativa a fer-ho com fins ara.

La regidora explica que «en el context actual, és inqüestionable que aquests canvis estan relacionats amb una agenda política més ampla que posa en risc la llengua i la cultura catalanes a Menorca i a les Illes Balears. El govern del Consell Insular, liderat pel PP i VOX, ha estat objecte de crítiques per les seves polítiques que semblen apuntar a una repressió cultural», afegeix. ç

El PSOE denuncia un «atac a la llengua» del PP

Des del PSOE, la consellera insular Bàrbara Torrent ha agraït l’oferiment del batle de Maó per acollir la Fira del Llibre en Català i ha acusat el Consell de Menorca de perpetrar un «atac a la nostra llengua» amb la proposta de suprimir el certamen per organitzar al seu lloc una fira d’autors menorquins. «Amb iniciatives com aquestes s'estan rompent consensos històrics i obrint debats que fa temps que estan superats», assegura.

La portaveu socialista creu que «una fira d'autors menorquins no hauria de ser excloent a la Fira del Llibre en Català, podria ser totalment complementari». No obstant açò, ha afegit, «si el que volen és la substitució d'una per l'altra és el que consideram que va en contra dels principis democràtics i del respecte per la pluralitat que haurien de caracteritzar a qualsevol institució pública en una societat democràtica». Per aquests motius el PSOE exigeix el PP que reconsideri la mesura i escolti les llibreries que són «la vertadera ànima d'aquesta fira i qui la fa possible».