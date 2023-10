El president del Consell, Adolfo Vilafranca, ha demandat al conseller de Cultura, Joan Pons Torres, que es reuneixi de nou amb les llibreries de Menorca per intentar arribar a un acord sobre la celebració de la Fira del Llibre de Menorca, a la qual es neguen a participar sempre que substitueixi l’actual Fira del Llibre en Català com pretén l’equip de govern insular.

Adolfo Vilafranca va negar aquest dimarts que s’elimini la Fira del Llibre en Català, «es complementa, és afegir coses, ampliar-la. No entenc el problema que hi ha en què puguin exposar els altres autors menorquins. L’objectiu del PP és fer una fira per a tothom, canvia per ser més representativa». Vilafranca va assegurar que no acabava d’entendre la reacció de les llibreries i va vaticinar que «ens entendrem». El president va considerar que no s’havia entès bé la pretensió del Consell per part dels establiments que s’hi han mostrar en desacord.

En paral·lel, i mentre no es produeix aquesta trobada, es continuen produïnt reaccions contràries a la substitució de la Fira del Llibre en Català per la Fira del Llibre de Menorca. El PSM de Ciutadella considera que la Fira del Llibre en Català s’ha de celebrar a aquesta ciutat, on correspon per rotació, i proposa que l’Ajuntament l’organitzi, en una iniciativa similar a la que ha pres i ha fet arribar a les llibreries l’equip de govern de l’Ajuntament de Maó. «No volem que es perdi tot allò que implica la Fira, com és el foment de la cultura, l’educació, la dinàmica de vendes a les llibreries» i relaciona la decisió amb «una agenda política més ampla que posa en risc la llengua i la cultura catalanes a Menorca».

El PSOE de Menorca entén que el canvi en l’estructura de la fira és «un atac directe a la diversitat cultural i lingüística que enriqueix la nostra societat». La portaveu Bàrbara Torrent assegura que «amb iniciatives com aquestes s’estan rompent consensos històrics i obrint debats que fa temps que estan superats». Entén que una fira d’autors menorquins podria ser complementària.