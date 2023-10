Definir l’obra de l’artista D Loves The Sodomites com a art queer seria «reduccionista», en paraules del seu propi autor. Per tant, quan xerram d’aquest artista, ho feim també d’un concepte que va molt més enllà del que seria «l’imaginari dissident en qüestió d’identitat sexual» que representa.

Igual que aquest gènere, «The Pink Room» no només es centra en un únic àmbit de l’art, sinó que té les seves mires obertes cap a un munt de disciplines diferents.

Després de presentar la mostra fotogràfica al Roser de Ciutadella entre el 22 de novembre de 2021 i el 5 de gener de 2022, «The Pink Room» desembarca aquest diumenge 22 a les 12.15 hores a l’Illa del Rei. Aquesta vegada no ho farà com a exposició, sinó en forma de concert.

Sotmès a la censura

Havent estat pràcticament any i mig aturat, l’artista ha vist com vàries de les mostres i performances musicals que tenia programades eren cancel·lades «sense cap motiu aparent», associant-ho de forma directa a «l’auge dels moviments d’extrema dreta».

«En el moment en què vam entrar en precampanya electoral de les municipals, els meus tallers van començar a decaure. Abans de rebre la telefonada de Hauser & Wirth, la qual va ser en certa manera esperançadora, havia sofert un boicot d’una exposició que s’havia de fer al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma. El Consell de Mallorca va prendre aquesta decisió després de lliurar una hostil batalla a nivell institucional», exclama Amorós.

Precisament el seu alter ego, D Loves The Sodomites, està format per un joc de paraules transgressiu. En primer lloc, la D es refereix a la inicial del seu nom Dani Amorós i, a la vegada, a la forma arcaica en anglès dels pronoms tu i vosaltres. Per una altra banda, tindríem «Loves The Sodomites», que es tradueix com «tu estimes els mariques», una forma agressiva d’enfrontar-se a la persecució «visible i violenta» que pateix el col·lectiu Lgtbi, convidant així el públic que els «odia» a abraçar també aquesta comunitat.

Així doncs, l’actuació d’aquest diumenge es presenta com una ocasió perfecta per conèixer més a fons aquest món que qüestiona l’hegemonia del sistema i la posició de l’statu quo. Mitjançant un diàleg constant entre espai i el cos, part fonamental d’aquesta funció, D Loves The Sodomistes farà viure al públic una «experiència sensorial i catàrtica» que pretén «commoure» a la vegada que descobrir una nova «realitat».