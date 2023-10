Del 3 al 5 de novembre, el Centre d’Estudis Locals d’Alaior i l’Institut Menorquí d’Estudis organitzen les XIX Jornades d’Història Local i Patrimoni Cultural de Menorca, dedicades a Josep Mascaró Pasarius. La Sala d’Activitats Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alaior acollirà diferents ponències i conferències, sobre les diferents disciplines que va treballar Pasarius. Per a les qüestions de temàtica arqueològica, es comptarà, per exemple, amb Joan C. de Nicolás, Simón Gornés, Margarita Orfila o Antoni Ferrer. Carles Carreras parlarà de cartografia, i Miquel Àngel Casasnovas, Bep Al·lès i Pere Fullana, de la faceta d’investigador i d’editor. Gabriel Bibiloni, Xavier Gomila i Miquel Àngel Limón, intervindran per parlar de toponímia i onomàstica, i membres de la família Mascaró Hernando explicaran sobre la pàgina web dedicada al protagonista de les jornades. Quant al vessant més personal, es comptarà amb les aportacions de Gabriel Bibiloni, Miquel Àngel Marquès o Bep Al·lès.