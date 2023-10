La finca de Río de la Plata, de Alaior, se convertirá el próximo día 13 de noviembre en el epicentro de la celebración del encuentro conmemorativo del centenario del nacimiento de Josep Mascaró Pasarius (1923-1998), en el marco del año dedicado al ilustre historiador, cartógrafo, periodista, editor y arqueólogo alaiorenc, gracias a la iniciativa impulsada por la familia d’Emmanuel Javal, propietaria de la referida finca rural que perteneció a la madre de Mascaró Pasarius.

Este evento, que ha sido coordinado por el periodista e investigador Miquel À. Limón, se ha concebido como un gran encuentro del mundo de la cultura, con la asistencia de las primeras autoridades del Consell insular y del Ayuntamiento de Alaior, además de cuantas personas hayan formalizado la invitación para asistir a dicho acto.

Encuentro

El encuentro conmemorativo del centenario de Mascaró Pasarius incluye un amplio horario de puertas abiertas para visitar la finca de Río de la Plata, que tendrá lugar entre las 17 y las 22 horas, durante el cual se podrán ver los trabajos de recuperación patrimonial y medioambiental.

No obstante, el acto central del mismo se celebrará a las 18.30 horas en que dará inicio la intervención por parte de la familia anfitriona a la memoria de Mascaró Pasarius y también de su madre Fanny Ventura Pasarius Vinent, que hace cien años vivió un contexto de dificultades por su condición femenina y que, en cierta medida, supo mantener una mentalidad avanzada a su tiempo.

La madre de Josep Mascaró Pasarius recibió en herencia Río de la Plata, una propiedad segregada de la finca matriz de Llimpa, en Alaior | Katerina Pu

Asimismo, los asistentes podrán ver una exposición de fotografías familiares del homenajeado, la proyección de vídeos gráficos dirigidos por el arqueólogo alaiorenc para el Centro Territorial de TVE en Catalunya. Además, se realizará una degustación de delicatessen inspirada en la fusión de las cocinas argentina y menorquina.

Río de la Plata

Hija de emigrantes mahoneses, Fanny Pasarius Vinent nació en Argentina y al heredar una finca rural en Alaior, que se formó a consecuencia de una de las segregaciones de la finca matriz de Llimpa, le puso el nombre de Río de la Plata, en clara referencia a su país natal. Años después, la finca fue vendida cuando la familia Mascaró Pasarius trasladó su residencia a Mallorca, hasta que en la década de 1970 cesó su actividad agrícola y ganadera para desde entonces permanecer deshabitada.

Flechazo

En 2017, Río de la Plata se cruzó en la vida de Emmanuel Javal, un empresario francés del sector inmobiliario que ahora tiene 57 años y que, tras viajar con su familia a Menorca invitado por unos amigos, consideró que era un buen momento para adquirir una segunda residencia en la Isla. Javal se quedó literalmente enamorado del entorno natural donde se halla la finca de Alaior, un episodio que según sus propias palabras constituyó un auténtico flechazo, por lo que decidió su compra, además de la pequeña finca vecina de CampSiquiat, con una superficie global de 20 hectáreas de tanques y otras 10 de bosque.

El edificio principal de Río de la Plata y otro edificio accesorio, con una superficie total de más de 400 metros cuadrados, estaban en un absoluto estado de ruina y han sido debidamente rehabilitados según el proyecto técnico redactado por su hija Lea, una arquitecta de 28 años, que ha contado con la inestimable colaboración del arquitecto Fernando Pons Vidal.

No obstante, el camino no ha sido fácil puesto que tardó dos años, entre 2018 y 2020, para conseguir la preceptiva licencia de obras, por lo que en agosto de este último año empezaron las obras de rehabilitación de la propiedad, que se ha caracterizado por su apuesta personal por los profesionales de la Isla (albañilería, fontanería, carpintería, etc.) y el uso de materiales también locales. Además, la inexistencia de electricidad ha sido solventada con una instalación de 80 placas solares, que ocupa un discreto lugar en la finca, aunque cuenta con un equipo de generadores para casos de necesidad.