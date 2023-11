El Festival Gloesia viurà aquest dissabte, a les 20 hores, la seva segona edició en una cita que es celebrarà al Teatre Casino 17 de Gener, de Ciutadella, amb la participació dels poetes Ponç Pons, Laia Malo, Eloi Creus i Toni Clapés, i dels glosadors Zès Coll, Maria Marquès, Marc Barceló i Migue Llufriu. El festival està organitzat per vaDcultura, compta amb el patrocini de Fundació Baleària i vaDllibres, i amb la col·laboració del Bar des Casino Nou, Casino 17 de Gener, Soca de Mots, Ajuntament de Ciutadella i Consell insular.

El Festival Gloesia és un diàleg entre poetes i glosadors que té l’objectiu de posar al mateix nivell l’elaboració poètica amb la improvisació de la glosa. En aquesta segona edició, els poetes participants són quatre figures de primer nivell en l’àmbit de la poesia i també en el de la traducció poètica. Es tracta de Ponç Pons, Laia Malo, Eloi Creus i Toni Clapés. per la seva part, els glosadors Zès Coll, Maria Marquès, Marc Barceló i Migue Llufriu, seran els encarregats de replicar i respondre als poetes amb les seves rimes.

Ponç Pons donarà veu als epigrames del personatge Claudi Valeri del seu últim poemari «Humanum est» publicat per Quaderns Crema. Una altra veu potent serà la de la poeta, traductora, músic i rapsoda, Laia Malo recentment guardonada amb el premi Vidal Alcover per la traducció de «Fites», poemes de l’escriptora russa Marina Ivànova Tsvetàieva. També és la traductora dels poemes de Patti Smith en català i com autora ha publicat els poemaris «Afollada», 2016, «Venus volta», 2018, entre d’altres. Eloi Creus, filòleg clàssic i traductor, provocarà els glosadors amb poemes de Safo de Lesbos del llibre «I desitjo i cremo» que el va fer guanyador del Premi Cavall Verd. Finalment, Toni Clapés, té una dilatada trajectòria escrivint poesia i també nombrosos textos en edicions d’art, pròlegs, plaquettes i antologies. La seva obra representa una meditació sobre l’ésser i el devenir: l’escriptura i el llenguatge.

Els glosadors Zès Coll, Maria Marquès, Marc Barceló i Miguel Llufriu formen part de l’associació Soca de Mots que aplega la majoria de glosadors de l’Illa i té l’objectiu de promoure i divulgar la glosa menorquina en diferents contextos i formats.

El Casino 17 de Gener, de Ciutadella va acollir l’any passat la primera edició del festival Gloesia, que va comptar amb la participació dels poetes Miquel Desclot, Carles Rebassa, Iosune Arriaran i Bep Joan Casasnovas, i dels glosadors Annabel Villalonga, Zès Coll, Miquel Truyol i la sonadora Carme García.

Festival Gloesia. Dissabte, a les 20 hores, al Casino 17 de Gener, de Ciutadella.