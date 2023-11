El pròxim dijous dia 9 de novembre tindrà lloc la inauguració del primer Cicle Iberoamericà de Teatre Independent a l’Orfeó Maonès (Citiom) que, amb l’organització de l’entitat presidida per Lali Olives i La Resistencia, contempla entre novembre i abril de 2024 la representació de tres funcions teatrals acompanyades de col·loquis posteriors, dos tallers de formació i una trobada per al sector cultural de l’Illa.

La presidenta de l’Orfeó Maonès, Lali Olives, va assenyalar la idoneïtat del cicle iberoamericà de teatre independent ofert per Endika Izquierdo, actor professional, molt implicat amb el teatre argentí i professor de l’Orfeó, una entitat de la qual va destacar que és receptiva a tot allò que és «engrescador, positiu, diferent, la meva feina és obrir l’Orfeó a nous projectes i molts tipus de públic, hi ha gent que pensa que l’entitat és una cosa antiga i quan veuen el teatre, els serveis que oferim i que s’ha modernitzat moltíssim, llavores repeteixen», sempre respectant la trajectòria històrica de l’entitat.

Endika Izquierdo va assegurar que el cicle programat és la conseqüència de la feina que van fent des de 2019, insistint en l’alternativa als circuits comercials, com aquest Cicle Iberoamericà de Teatre Independent a l’Orfeó Maonès, que conté dues propostes d’Argentina i una de Barcelona, un cicle que va qualificar com a internacional, independent i també de qualitat. «El cicle ofereix una alternativa en les diferents maneres de fer i de consumir teatre, i l’Orfeó està obert a teatre d’aquestes característiques i oferint de cada vegada més un ventall de propostes més ampli per al públic cada vegada més plural i que està més motivat, amb la idea que les arts no siguin només un espai d’oci i entreteniment, sinó també de trobada i diàleg entre les arts escèniques contemporànies del territori i els seus habitants», va afirmar.

Izquierdo va subratllar el fet que les entrades per veure les obres teatrals i els tallers són a uns preus molt populars i accessibles, que forma part de la proposta perquè tot el món pugui participar i la gent confiï en altres maneres de relacionar-se amb les arts. «És una mirada molt innovadora, molt diversa, alternativa a la manera de conèixer i consumir teatre, amb l’objectiu que el teatre compleixi amb la seva funció més essencial que és ser una acció popular, reflexiva i de comunió», va subratllar.

A més, es va referir a la xerrada del pròxim dia 9 que està reservada per al sector artístic i tractarà sobre el finançament de projectes culturals i la situació de la producció local a Menorca, «que és l’única illa balear que no té ajudes a la producció escènica, a més de la possibilitat de crear una associació de la comunitat artística local».

Per la seva part, Anabella Hernández va assegurar que el cicle contempla tres propostes molt diferents entre si. «Los finales felices son para otros» està basada en «Ricardo III» de W. Shakespeare i adaptada als temps actuals, «es veu que Shakespeare continua sent un autor atemporal i l’adaptació és més teatre de text. Al final es farà una presentació del cicle per a tot el públic, amb un col·loqui amb la companyia convidada», va assenyalar. «La resta de les coses» es tracta més de teatre físic, mentre que «Tia patria» és una comèdia. La representació de les dues darreres obres anirà precedida amb tallers que es celebraran els tres dies anteriors de cada una d’elles.