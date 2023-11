El Centre de Cultura, el Club de Jubilats i l’Associació de Vesins, les tres entitats des Castell, s’han ajuntat per fer reviure i enfortir el tradicional cant del Deixem lo dol després que el passat mes d’abril el cor del Centre de Cultura no interpretés el cant pasqual a la població. Mercè González serà la nova directora de la coral en aquesta nova etapa.

Podria semblar que encara és molt prest per xerrar del Deixem lo dol, però davant l’absència aquest any d’una tradició molt arrelada as Castell, per la impossibilitat de poder formar una coral amb els components indispensables, les tres entitats del poble han decidit no perdre temps i han fet una crida a totes les persones interessades a cantar i sonar, en un ambient de germanor i alegria a unir-se a aquest nou projecte. La intenció és que hi hagi representació de totes les edats i veus, amb el doble objectiu de fer perdurar el Deixem lo dol i gaudir del cant.

Merce González és des de fa uns anys la directora del Club de Jubilats des Castell, entitat que ha impulsat la formació d’una nova coral del Deixem lo dol. «La junta del Club de Jubilats ho vam xerrar i vam plantejar que ho podríem agafar, fins que s’ha decidit ajuntar esforços amb el Centre de Cultura i l’Associació de Veïns, a veure si entre tots aconseguim que hi hagi prou gent per poder sortir l’any que ve», assegura.

González serà la nova directora del Deixem lo dol pel fet que la iniciativa ha sortit del Club de Jubilats, però no vol dir que l’anterior director, Bep Mercadal, es desvinculi donat que participarà com a músic i en els arranjaments. «A més, els músics de cada any també m’han dit que seguiran, jo esper que mos ajuntem molta gent per tirar-ho endavant», afirma.

El repertori que González prepara per a la Pasqua de 2024 mantindrà la versió del Deixem lo dol que cada any ha interpretat la coral del Centre de Cultura, a més d’unes quantes cançonetes menorquines tradicionals, entre elles el «Ball de rams», que és molt típic, i «Margarita y el mar». En aquest sentit, la directora assegura que «el tenc més o manco decidit, però veurem si tenim temps per assajar-lo tot perquè l’any que ve Pasqua és molt prest, el diumenge dia 30 de març».

Trajectòria

Merce González, una delineant de 56 anys que treballa en un estudi d’arquitectura, va aprendre música amb el grup musical del Pare Petrus el 1979-1980. A més de directora de la coral del Club de Jubilats des Castell, és membre de diferents formacions: el grup de música antiga Gaudium et Musica, Es Ranxo des Castell, Va Gros de Maó, Feim Poble de Ciutadella, el grup d’havaneres Xalandria, i Orquestra d’Acordions de Sabadell, on els dilluns en el Conservatori està estudiant acordió i flauta de bec i a més aprofita per assajar amb els acordions.