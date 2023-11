Després d’assolir l’objectiu d’inscriure la Menorca Talaiòtica en la Llista de Patrimoni Mundial de la Unesco, el Consell vol donar continuïtat al projecte a través del nou programa «Ja som patrimoni mundial». D’aquesta manera, s’assegura un any més la difusió entre la població dels valors dels béns inscrits.

Així doncs, la intenció de l’organisme públic és la de promocionar una sèrie d’activitats que es durien a terme entre els mesos de gener i desembre de 2024. Per dur-ho a terme, el Consell ha anunciat una oferta de cara a possibles contractistes que vulguin assumir aquest encàrrec.

Les propostes que es presentin han de complir algunes premisses. Entre les més importants, incloure un mínim de deu activitats. A més d’haver-se d’efectuar una per cada mes, a excepció de juliol i agost, la meitat d’elles hauran de consistir en excursions a peu fins als jaciments, on un arqueòleg realitzarà les explicacions pertinents. A part d’aquestes, també s’hi podrien incloure altres breus activitats complementàries. Per exemple, l’organització de tallers, demostracions o similars.

Per una altra banda, les activitats han de garantir uns mínims de diversitat i, per tant, desenvolupar-se en jaciments de tipologies i cronologies diferents. Passa el mateix amb les temàtiques a tractar, les quals poden estar centrades en els aspectes paisatgístics i l’ocupació del territori en la prehistòria, les singularitats d’aquesta etapa a l’Illa, la conservació i restauració dels monuments, la convivència actual dels jaciments i les activitats agràries, els aspectes compartits entre Menorca Talaiòtica i Reserva de la Biosfera, l’arqueoastronomia o els estudis científics sobre aspectes concrets de l’arqueologia, entre d’altres.

Fins al 15 de novembre

Tots aquells interessats tindran, a partir d’aquest dilluns, nou dies per presentar la seva proposta a temps, expirant així el termini a les 23.59 hores del dimecres 15. D’altra banda, la proposta designada comptarà amb un pressupost màxim de 9.650 euros amb IVA inclòs i serà efectiva a partir del dia que se signi el contracte.