Manuel Elices Calafat (Maó, 1938) ha inaugura aquest divendres, a la Sala Sant Antoni de Maó, l’exposició retrospectiva «Món submarí. 50 anys fotografiant el fons de Menorca», organitzada pel Menorca Doc Fest i que esdevé un resum de fotografies d’entre les més de 300.000 que l’autor conserva en els seus arxius.

El juny de 2017, convidat arran d’una exposició del doctor José Francisco Quadrado a Ca n’Oliver, a Maó, Elices Calafat va col·laborar exhibint un petit tast de fotografies submarines. Ara, sis anys després, el públic podrà veure un poc més de l’obra del científic, un dels més reconeguts internacionalment, catedràtic de Ciències dels Materials a la Universitat Politècnica de Madrid i professor en universitats europees i americanes.

L’autor presenta aquesta mostra amb un extracte de la inabastable fototeca que ha creat «des de 1973», i per a l’ocasió, en realitat «no he triat les que més m’agraden, sinó les que més poden atreure als joves, a veure si aconseguim despertar l’interès per la biologia marina», tot aprofitant que és una mostra amb una finalitat didàctica, adreçada, també, als estudiants.

Són 50 anys d’instantànies que «he fet cada estiu, fins i tot els darrers anys encara he bussejat», diu l’artista, qui ha afegit «anècdotes» en els panells de l’exposició, per captar, fins al 2 de desembre, l’atenció dels estudiants.

Manuel Elices Calafat és doctor enginyer de Camins, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia d’Enginyeria d’Espanya, o membre de la National Academy of Engineering dels Estats Units. Ha rebut nombroses distincions nacionals i internacionals, com el Premi Nacional d’Enginyeria Civil, o les medalles Bengough o de la Reial Societat Espanyola de Física.