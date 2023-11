El ric llegat que deixà Joan Francesc López Casasnovas (Ciutadella, 1952-2022) esdevé altament inspirador, en aquest cas, per a Cris Juanico, que dia 24 d’aquest mes publicarà «Cançons de Xerxa». És un llibre-CD, coeditat per RGB Suports i Aumon, on musica onze poemes del mestre i poeta ciutadellenc, setze mesos després de la seva desaparició.

El títol ja deixa entreveure la naturalesa del disc, fent referència al pseudònim de Pere Xerxa, amb què López Casasnovas acostumava a firmar. A partir d’aquí, i després de capbussar-se en la seva obra, Cris Juanico ha compost deu cançons en un disc que defineix d’estil folk i popular, cercant la música d’arrel. Ho fa, conscient que «l’obra d’en Joan dóna per vint discos més», explica el cantant, qui parla de qui fou professor seu de literatura castellana a l’institut, als anys 80, com un «pou de saviesa i una persona molt activa», a la vegada que un home «molt generós, inquiet, sempre disposat a ajudar i mai se va sentir dalt d’un pedestal». Ans al contrari. «Va publicar poc, però va produir molt», valora Juanico, qui creu que en l’obra de López Casasnovas encara «hi ha molt per descobrir i ser investigat».

Deu cançons i un llibre

El format triat per aquest disc és un llibre-CD, perquè «el seu valor són les poesies i era una oportunitat fantàstica», assegura Juanico, qui restà captivat per uns versos on el poeta «conjugava un vocabulari molt extens, amb paraules mig en desús pròpies dels nostres majors, amb una poesia on abunden els referents mediterranis, la gent, la terra i la mar». És d’aquí d’on beu «Cançons de Xerxa», on Cris Juanico opta per fer un disc «totalment en acústic, tret de qualque incursió amb detallets de producció». Ho fa, acompanyat de Lluís Gener al baix electroacústic i al contrabaix, i amb Moisès Pelegrí a les percussions, junt amb les guitarres acústiques del mateix cantant.

El resultat és «una fusió tímbrica entre sonoritats primitives i músiques modernes, entre sons ancestrals i tribals i sons més actuals». A més, «volia que no fos molt solitari, sinó un disc més obert, per açò tenia clar que hi havia d’haver altres veus illenques». És així que Juanico ha comptat amb nombroses col·laboracions, de Frank Pons de Pèl de Gall, Rita Barber, Maria Riudavets, Dolors Boatella, Sergi Cleofé i les Llunes Brunes. I amb ells, instrumentistes com Toni Pastor (llaüt), Blanca Coll (violí), Joan Mesquida (clarinet) i Borja Moll (flauta). A més, el llibre està prologat per Bep Joan Casasnovas i el disseny és de Dolors Boatella.

El disc es publica dia 24, tant en format físic, com a les plataformes digitals. Abans, dia 16, es llençarà un videoclip, realitzat per Macià Florit, i un dia després estarà disponible el pre-save. Hi ha previstes diverses presentacions, la primera serà l’1 de desembre a les 20 hores, a la Lliberia vaDllibres, on Joan López era gairebé un més de la casa. L’endemà, dia 2, es presentarà en concert, a les 21 hores, al Teatre del Casino 17 de Gener, amb la participació dels artistes que han col·laborat.