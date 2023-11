El Grup Filharmònic de l’Ateneu de Maó té els seus orígens el 1916, quan va néixer com una agrupació instrumental de cambra. Un segle i pocs anys més tard, aquella iniciativa segueix més viva que mai, ara, sota la direcció de Tomàs Rosselló, qui ha impulsat la consolidació com a orquestra simfònica.

Rosselló va agafar el relleu en la direcció a Carme Cardona, fa tres anys i mig. Des del primer moment, l’objectiu va ser «fer una orquestra simfònica completa, amb secció de corda; vent, metall i fusta; i percussió».

Es tractava, recorda el director, de «cercar músics de vent als quals els interessés, de corda ja en teníem», encara que és cert que «sempre hi ha demanda de violes». I a poc a poc, el repte es va anar assolint, fins a comptar, en l’actualitat, amb un grup estable d’una quarantena de músics. «La gent ve als assajos, cada diumenge capvespre, és indicatiu que estan contents» i que gaudeixen.

Molta tradició

El músic mallorquí, que va arribar a l’Illa com a professor del Conservatori Professional de Menorca i que, també, va agafar la batuta de la Banda de Música des Migjorn Gran que havia deixat Isaac Mascaró, posa de manifest la fita que és, aquí, mantenir viva una orquestra simfònica, encara més amateur, com és el Grup Filharmònic de l’Ateneu. «A Menorca hi ha molt de talent musical, molta gent que estudia i que estima la música, però és una dificultat, perquè és terra de bandes, hi ha molta tradició».

I és així. Pràcticament, tots els pobles tenen la seva banda de música, que tenen molta visibilitat, perquè gaudeixen d’un paper destacat en les festes patronals d’arreu de l’Illa. Per altra banda, precisament per l’escassesa d’orquestres, «és la nostra oportunitat per a reivindicar-nos» i ajudar a configurar el panorama simfònic menorquí, on hi ha, per exemple, l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM), «una senyora orquestra», valora Rosselló.

El Grup Filharmònic està integrat per músics de gairebé totes les poblacions. Està inclòs en el Programa de Música i Teatre del Consell insular, amb disposició d’actuar a petició dels ajuntaments. A hores d’ara, els intèrprets preparen el concert de Nadal, que oferiran dia 21 de desembre, al teatre de l’Orfeó Maonès.