«Mi obsesión no es triunfar en el mundo de la música, sino que mi obsesión es la música. Me llamo Chiara, tengo 19 años y soy de Menorca». Así fue la poderosa presentación de Chiara Oliver en la gala 0 de la nueva edición de Operación Triunfo, de la cual ya ha entrado a formar parte como concursante de pleno derecho tras cruzar la pasarela a petición unánime del jurado.

La joven cantante ciutadellenca se estrenó interpretando la canción «For Once in My Life», de Stevie Wonder. Tal y como explicó en su introducción, su madre es inglesa. Es su «mayor pilar» y la llama «mamager» de forma cariñosa, haciendo referencia a su condición de manager musical desde que empezase a cantar en diferentes hoteles de la Isla con apenas 15 años.

Chiara hizo una actuación muy muy buena



Para mi una de las favoritas sin duda#OTDirecto21N pic.twitter.com/NfQMKwj7SN — #OT2023 (@OT24h) November 21, 2023

El hecho de que uno de sus progenitores sea de habla inglesa le produce «una mezcla muy grande de idiomas»: «Me estoy inventando palabras constantemente y diciendo cosas en catalán, ahora en inglés, luego en castellano… A veces me confundo, pero me parece gracioso», reconocía la isleña.

Después de la actuación de apenas dos minutos, se sentó a hablar con Chenoa, la presentadora de OT. «No se puede tener más onda y más flow», aseguraba la cantante mallorquina, la cual se refirió a Chiara como «vecina». De hecho, la propia Chiara le mostró el collar que siempre lleva puesto, el cual tiene la silueta de Menorca.

Decisión unánime

Una vez completadas todas las actuaciones de la gala, el jurado formado por Concha Buika, Pablo Rouss, Cris Regatero y la artista brasileña Anitta, como invitada de lujo para la ocasión, decidió por unanimidad que Chiara fuese una de las 16 concursantes que cruzasen la pasarela para pasar a formar parte de La Academia de Operación Triunfo.

La de Ciutadella ya había avisado en su presentación: «Soy una persona que no me rindo. Si tengo una idea en la cabeza, la voy a hacer. Voy a hacer lo que yo me he propuesto». Y es que su actuación dejó encandilados a varios espectadores. Algunos de ellos ya han dejado clara su predilección por Chiara en las redes sociales. Entre ellos, Carlos Marco, antiguo integrante del grupo Auryn que ya coincidió con la joven de la ciudad de Ponent en el concurso Got Talent.

Bueno pues ya está que gane Chiara, es que tiene la voz «masterizada» ya es alucinante!!! Top 3 de talentos con los que me he encontrado #OTGala0 — Carlos Marco (@CarlosMarco) November 20, 2023

El día a día de Chiara en La Academia se puede seguir en directo a través del canal de Youtube de Operación Triunfo, donde también se puede revivir su actuación en la gala 0. Además, las galas del programa se emiten en directo en la plataforma Prime Video de Amazon.