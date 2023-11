La nueva etapa de Operación Triunfo, que arrancará el 20 de noviembre en Amazon Prime Video, tendrá una protagonista menorquina. Se trata de la joven Chiara Oliver, de Ciutadella, que es una de los 18 concursantes con los que arranca la nueva edición del concurso.

Amazon Prime Video ha publicado este jueves los vídeos del casting final del talent musical, en el que se han elegido los concursantes del programa. Chiara ha pasado las diferentes fases del concurso hasta ser una de las elegidas en la final, lo que le da derecho a participar en la gala 0, que se emitirá el próximo lunes. En esta gala dos concursantes ya quedarán fuera del programa. Los 16 que queden serán los que participarán en la academia.

Chiara, de 19 años y de padre menorquín y madre inglesa, vive actualmente en Barcelona, donde está estudiando actualmente en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). En el vídeo de presentación asegura que «la música para mí es un arte» y espera que OT sea una «oportunidad de aprendizaje increíble y que me permita abrir nuevas puertas». Manifiesta que en la academia «podría aportar 'buenas vibes'. Soy muy feliz y no me suelo enfadar». Nacida el 11 de marzo de 2004, dice que «mi madre es mi pilar máximo, mi manager». Desde pequeña ha sentido pasión por la música, con lo que empezó a estudiar en la Escola Municipal de Música de Ciutadella y también en el Conservatori.

De hecho, la joven es ya conocida por participar en 'talents shows': ha estado en 'Got Talent', donde llegó a la final en 2019 y el año pasado en 'La Voz'.

Otro menorquín, Dani Juanico, también ha participado en los cástings de la nueva edición de OT, pero no ha tenido tanta suerte como Chiara de llegar a ser seleccionada.

El famoso concurso musical, que arrancó en 2001 en Televisión Española, inicia una nueva etapa dando el salto a la televisión convencional para ir a las plataformas de streaming. Chenoa, que regresa al programa 22 años después, será la presentadora de las galas, que se emitirán en directo los lunes. La academia, que estará ubicada en Barcelona, estará dirigida por Noemí Galera y Manu Guix su director musical.