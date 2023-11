Eduardo Ladrón de Guevara (Madrid, 1943), uno de los padres de «Cuéntame cómo pasó», falleció este miércoles a los 80 años, casualmente el mismo día en que La 1 de Televisión Española despedía para siempre esta longeva e icónica ficción, después de 22 años y más de 400 capítulos. Destacado periodista, dramaturgo y guionista, Ladrón de Guevara ha dejado tras de sí un legado de creatividad que a lo largo de su trayectoria profesional le ha llevado a ser reconocido con galardones de la talla del Premi Born de Teatre.

Además de trabajar en prensa y televisión, Ladrón de Guevara escribió más de una veintena de obras de teatro. El público y la crítica valoraron sus obras y, en este ámbito, recibió varios premios como el Calderón de la Barca o el Rojas Zorrilla. Su arte también recaló en Menorca y encandiló al Cercle Artístic de Ciutadella, que le entregó el Premi Born de Teatre en 1989 por «UVI (Cuidados Intensivos)». La obra se estrenó en catalán en 1998 por la compañía Dom Bosco en Ciutadella y posteriormente llegó a los teatros de Francia, Suiza e Italia.

Imagen de archivo de Eduardo Ladrón de Guevara, durante su conferencia en el Cercle Artístic de Ciutadella en noviembre de 2011. | Gemma Andreu

«Conseguí estrenar la obra, pero dejé de escribir teatro a partir precisamente de ganar el premio. Aún representan algunas de mis obras, pero la del Born fue la última que estrené y ya me dediqué por entero a la televisión», reconoció el propio Eduardo Ladrón de Guevara en una entrevista con «Es Diari» en noviembre de 2011, cuando aterrizó en la Isla para dar una conferencia en el Cercle Artístic con motivo de la entrega del Premi Born de ese año. «Creo que el teatro tiene una mala salud de hierro. Han desaparecido los empresarios que se juegan el dinero como los que yo conocí; esos ya no existen. Ahora lo que hay son empresarios que juegan con las subvenciones, y si no hay subvención, las obras no se estrenan», criticó por aquel entonces.

Inmersión televisiva

Ladrón de Guevara, que empezó su vida profesional como periodista, pronto se inmiscuyó en producciones televisivas de gran éxito y dio el gran salto con «Cuéntame cómo pasó», serie que creó junto con Miguel Ángel Bernardeau y Patrick Buckley. Fue el responsable de escribir el primer episodio y la biblia, el documento previo a la escritura de los capítulos en el que se recoge, a grandes rasgos, la idea sobre la que se construye una serie y sus personajes.

Su trabajo como guionista no pasó desapercibido y se hizo con numerosos premios tanto nacionales como internacionales. Fue galardonado con el New York Festival, Ondas, Fotogramas, Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión, el Premio Nacional de Televisión en su primera edición y, además, fue finalista de los Emmy en 2003.