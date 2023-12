Un total de catorze treballs d’estudis superiors s’han presentat a la sisena convocatòria del Premi Feliciano Fuster, organitzat per l’Ateneu de Maó.

El pròxim dimecres dia 27 de desembre, a partir de les 17.30 hores, els alumnes que han presentat els vuit Treballs de Fi de Grau, cinc Treballs de Fi de Màster i un Superior de Cicle Formatiu, podran defensar els seus treballs davant el públic a l’Ateneu de Maó.

La temàtica toca tot l’espectre de l’àmbit formatiu, com són ciència, tecnologia, medicina, art i història, entre altres, «tota una mostra de la diversitat que una illa petita com la nostra és capaç de crear i fer-la gran. Alguns dels estudiants que escoltarem tornaran a Menorca, on aplicaran el producte del seu treball i altres expandiran el seu coneixement més enllà dels nostres límits portant a Menorca com a senyera i demostrant al mateix temps que som una illa exportadora de talent», asseguren des de l’Ateneu de Maó.