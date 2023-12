Vint-i-set espectacles i trenta-quatre funcions conformen la programació artística del gener al maig de 2024 del Teatre des Born que ahir van presentar el regidor de Cultura de Ciutadella Miquel Fullana, el gerent i director artístic del Teatre des Born i el patró de la Fundació Ciutadella Cultura Joan Benejam, entre altres. El programa es caracteritza per incloure una gran varietat de gèneres escènics, amb una aposta decidida per la programació familiar i actuacions musicals i de dansa.

El programa artístic del Teatre des Born inclou en la temporada hivern-primavera fins a set propostes de teatre, com són «Asesinato de un fotógrafo», el monòleg «Non solum» amb Sergi López, «Acorar» i «Els bons dies» amb Produccions de Ferro, «Dues dones que ballen» amb les menorquines Sita Muñoz i Laia Garcia per acabar amb «Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I» de la companyia La Calórica i «Hellen Keller ¿La mujer maravilla?», de la companyia Chévere.

A la presentació d’ahir també es va subratllar l’interès des Born per refermar els seus programes educatius i polítiques de joventut, amb funcions escolars, projecte Teatre a les Escoles o entrades gratuïtes per als joves de 13 a 23 anys, i mantenir les accions socials del teatre, amb entrades gratuïtes per a famílies de Serveis Socials i Paidós, col·laboració amb el programa «Apropa Cultura», tarifes reduïdes per als espectacles infantils i col·laboració amb entitats culturals del municipi, entre altres. A més, durant aquests mesos el Teatre també acollirà tres residències artístiques amb diversos artistes menorquins.

La dansa i la música també protagonitzen els primes mesos de 2024. Així, es representarà «NTPA-IGRA» de la companyia de dansa contemporània Kor’sia i «El lago de LaMov», una versió contemporània d’«El llac dels cignes», a més de poder gaudir dels diferents espectacles de final de curs d’Art en Moviment i l’Escola de Dansa Carmen Estela.

Quant a la música, la novetat de 2024 és que Es Born acull el tradicional concert de pasqua de la Capella Davídica, a més de les propostes del trio Marala, amb «Jota de morir», de Maria Camps i Pere Arguimbau amb «Bolérame» que durant el febrer enregistraran el seu disc en residència al teatre i l’espectacle «Desconcerto» de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, a més de les propostes del Menorca Jazz Festival amb Momi Maiga, Moisés P. Sánchez i Marco Mezquida.

Per a tots els públics

Una de les característiques de la tasca que desenvolupa el Teatre des Born és la presència habitual dels espectacles per a tots els públics o de caràcter familiar. D’aquesta manera, els usuaris del teatre podran veure les actuacions de Dàmaris Gelabert, l’espectacle «Pampalònia» com a resulta d’una residència de la menorquina Gemma Moll en col·laboració amb diversos músics locals, els pallassos Guillem Albà amb «Marabunta» i Pepa Plana amb «Si tu te’n vas», i la companyia Marie de Jongh amb «Mr. Bo», entre altres.