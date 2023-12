El Consell de Menorca dedicarà enguany la publicació divulgativa «Plec de Lectura» a difondre la contribució de les figures cabdals que han fet possible que la Menorca Talaiòtica sigui avui Patrimoni Mundial per la Unesco. La primera d’elles és Margaret Murray, una arqueòloga que va ser pionera a l’hora d’estudiar les restes del període talaiòtic a l’Illa.

Margaret Alice Murray (Calcuta 1863 – Regne Unit 1963) és un personatge fascinant relacionat amb l'arqueologia de Menorca que, segons expliquen des del Consell, mereix ser analitzat amb profunditat. Gràcies a ella, els anys 30 del segle XX, es van dur a terme a Menorca les primeres excavacions amb metodologia científica als jaciments de Trepucó i Sa Torreta.

El Plec de Lectura editat pel Consell i dedicat a la figura de Margaret Murray.

A més, va promoure una xarxa de contactes entre els intel·lectuals que es movien entorn de l'Ateneu de Maó en el segon quart del segle XX i alguns investigadors britànics vinculats al Museu d'Arqueologia i Etnolologia de la Universitat de Cambridge i al University College de Londres, on ella prestava els seus serveis.

La protagonista del Plec de Lectura era una dona singular per al temps que li va tocar viure. Titulada universitària, alumna i col·laboradora de l'egiptòleg William Petrie, feminista per convicció, va centrar els seus temes d'interès sobretot en l'antropologia i l'arqueologia. Va ser molt coneguda pels seus treballs sobre bruixeria i egiptologia, però el que la va dur a Menorca va ser la recerca sobre el megalitisme mediterrani i la comparació amb els monuments maltesos, illa on havia excavat prèviament.

La fotografia que acompanya els textos de Margaret Murray en aquesta publicació és d'autoria desconeguda i mostra la taula i el talaiot de Trepucó abans de la seva excavació. Pertany a la col·lecció Guillem Pons Buades dipositada a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Aquest any el Plec torna a tenir concurs i a través de la web de l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca es pot participar utilitzant el codi QR que apareix a la part de la fotografia.