«Una mirada alegre al petó, l'amor, el plaer i les caigudes de l'ego». Així es presenta «Kissmas Kabaret», un espectacle que reivindica la necessitat de «barallar menys» i «besar més». L’Auditori de Ferreries és l’espai que acull aquest divendres 29 a les 20 hores la proposta «boja» i «innovadora» dels artistes Johnny Melville i Carolina Feliu.

L’escocès i la xilena fan feina braç a braç en el món de l’espectacle des de fa tretze anys. Ara arriben per primera vegada a Menorca de la mà de l’associació Acirkaos, la qual treballa per la millora de la cultura de circ a l’Illa des de la seva fundació el 2012. De fet, aquesta representació en format de cabaret està emmarcada en el projecte «+Circ IBé», el qual duu en marxa des de l’any 2016 i s’enfoca essencialment en oferir una oferta de qualitat al públic insular fora de la temporada estival.

El concepte dels petons

Reunint una sèrie de funcions que ja tenien en el seu repertori i que són complementàries entre sí, la parella formada per Johnny i Carolina proposa un nou concepte dels petons a través d’elles.

Tal com asseguren els seus creadors, es tracta d’un missatge originat a partir de la pandèmia. Va ser un temps en què la societat va haver d’estar sotmesa a la distància social, el qual ens va separar físicament dels nostres éssers estimats. «Tot això ens va dur una energia de separació i nosaltres volíem aportar la idea contrària, ja que és important que ens toquem, que ens besem, que ens mirem i que ens acceptem tal com som sense pretensions i amb carinyo», indica Feliu. Al mateix temps, Melville afegeix que és «comèdia». «És per riure fins que et faci mal la panxa. Donam la possibilitat a la gent de què s’alliberi, ja que hi ha moltes persones que necessiten riure molt més del que ho fan normalment», assenyala.

Johnny Melville, actuant en una de les seves representacions.

Això és el que precisament han estat fent ambdós artistes al llarg de les seves respectives trajectòries. En el cas de Johnny Melville, es tracta d’un experimentat pallasso, actor i mim nascut l’any 1948 a la ciutat escocesa d’Edimburg. Va migrar a Londres de molt jove per continuar la seva carrera com a artista. Va ser a la capital del Regne Unit on es va fer un nom i es va convertir en un dels artistes que va revolucionar la indústria a Europa en els anys 70, presentant els seus espectacles en més de 40 països diferents.

Havent participat en vint llargmetratges i escrit i dirigit altres cinc curtmetratges en anglès, neerlandès, alemany, castellà i català, l’any 2001 va ser reconegut amb el premi al millor actor al Festival del Cinema de Brooklyn pel seu paper protagonista a «No Man’s Land», un film de Nina Rosenmeier. A més de mantenir altres projectes en actiu, fa més d’una dècada que l’actor britànic treballa amb Carolina Feliu, actriu amb qui protagonitza el cabaret i assistenta en els tallers del mateix Melville.

Labor social

A més d’improvisadora, Feliu també exerceix com a pedagoga teatral, directora, conta-contes i dramaturga. En el darrer any es va centrar de ple en la tasca social. A principis d’any se’n va anar fins al Nepal per ajudar a orfenats i escoles infantils, mentre que el passat mes de novembre es va desplaçar fins a l’Iraq, on va participar en el Festival Internacional de Teatre de Carrer de Bagdad, tot un «desafiu» que va enfrontar «amb el riure per bandera».

Encara queden entrades disponibles per a tots aquells interessats en gaudir d’una funció que brinda per la comèdia. El públic general les pot comprar a un preu de dotze euros. En canvi, els menors de dotze anys i les persones jubilades les poden adquirir per deu euros.