«En la isla donde nace el primer sol» és el nou relat novel·lat de l’escriptor Jaume Cardona Vinent, Tanus, (Alaior, 1946), que ha sortit al mercat editorial, després que fa dotze anys publiqués el seu darrer llibre. El nou llibre tracta sobre la història d’una família que transcorre en el món rural, un àmbit vital en el qual l’autor s’hi sent molt còmode.

La trama de l’obra «En la isla donde nace el primer sol» es nodreix al llarg de les 150 pàgines que té el llibre de les vivències d’una família real, molt propera a l’autor. El protagonista és un senyor, fills de pagesos, nascut als voltants de 1898 i l’autor segueix la seva història al llarg de la seva vida.

En aquest sentit, Tanus assegura que «d’al·lot vaig conèixer un germà de s’àvia meva que estava al lloc de Son Taltavull, que actualment s’anomena Santa Magdalena. Aran d’açò, d’haver tractat també la seva dona i també els seus fills, m’ha servit de fil conductor per escriure aquesta història, aquest relat novel·lat, que passa a Alaior i per extensió també a l’Illa».

L’autor va començar a escriure aquest darrer llibre fa un parell d’anys i durant aquest temps ha anat enllaçant els diferents episodis de la història de la família pagesa de forma més o manco continuada, sempre combinant l’escriptura amb altres activitats que realitza.

Tanus, que ha escrit diferents obres de teatre bàsicament en català i algunes en castellà, és no obstant en aquesta darrera llengua que sempre utilitza en els seus relats novel·lats, com és el cas de l’obra «En la isla donde nace el primer sol». Ja ho va fer així en la trilogia sobre el seu poble natal, Alaior, formada per les obres «El doctor Torres y Alaior» (1998), «Martín y Alaior» (2004) i «Alaior y el último niño gótico» (2010). Precisament, aquest darrer és un llibre autobiogràfic, segons assenyala Tanus.

Venda

Les persones interessades podran trobar el llibre de Tanus a l’Estanc García d’Alaior i a les llibreries Sa Catòlica, Espai 14 i Llibreria Catalana, a Maó, però sobretot a Amazon, donat que l’autor assegura que els seus llibres escrits en castellà es venen molt bé a través d’aquesta plataforma, sobretot a Llatinoamèrica.