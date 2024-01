L’Associació per a les Arts a Ferreries, Art’s, ret aquest any, en la seva tradicional exposició de Nadal, un homenatge a la faceta pictòrica de Pere Al·lès Moll, amb una retrospectiva de la seva obra. Fins a 40 quadres d’aquest pintor aficionat de Ferreries emplenen les parets de la sala d’exposició del carrer de la Pau, que inclou també una mostra de les creacions de la resta d’associats, alumnes de les classes del mestre Josep Moncada.

Nascut el 1937, fa 86 anys, Pere Al·lès Moll va començar a pintar ja passats els 50, en un moment que aquest art agafava força de la mà de grans introductors al poble, amb l’obertura aquí de la primera important galeria. La seva escola de pintura va ser al costat de Félix Ovejero, Marcel Villier, Pacífic Camps o Alba Bosch. Encara que es pot dir que la inquietud i la curiositat han estat les principals guies. Poc conformista amb la idea de quedar-se amb una sola tècnica, on predomina l’acrílic sobre fusta, Al·lès destaca igualment amb aquarel·les, llapis, retoladors o tinta xinesa. I el mateix es pot dir de l’estil, que empès per un esperit vitalista i naturalista, i enduit per la bellesa de l’Illa, fantasia amb les formes i els colors. De vegades, fins a donar diferents versions d’un mateix paisatge, com és l’emblemàtic molí o torre de Lloc De Vall, atalaiada en els seus passejos i caminades constants. Posada també de la memòria, dels records d’infantesa, aquest punt és captat des del realisme, als grisos d’un dibuix o des dels colors en abstracte, en una composició de sentiments artístics molt lliures. La imaginació, per altra banda, agafa embranzida amb la vegetació, amb flors, moltes vegades, amb el predomini de groselles imaginàries, creant aquesta nota d’alegria que respira tota la seva obra. La varietat d’estils, segurament, respon a la seva passió per l’art en general, que no es limita. L’admiració es mimetitza en els seus quadres, com el que va ser menció especial del Premi Sant Bartomeu de pintura, pel cromatisme, per la forma de captar els tons i combinar-los en el tronc i el cel de la figura d’una vella figuera. Pere Al·lès, dedicat a aquest art, com qui cultiva diferents expressions o facetes o camins que regala la vida, s’ha entretingut també fent escultura, a partir de llenyes recollides de la vorera, donant protagonisme al passat de la matèria i a la cultura local, amb el retrat, el dibuix amb precisió, de peixos característics de la nostra fauna marina.

Progenitor de cinc, la família de Pere Al·lès es reparteix l’obra i la gaudeix. Una de les filles, na Guida, des del coneixement de la personalitat de l’artista (aficionat, perquè ell mateix vol que així es puntualitzi), posa poesia a la descripció de la tasca del seu pare: «Mai és tard per fermar el somni i atracar-lo a la vida».

Va començar a pintar a una edat madura, i ha estat membre d’Art’s pràcticament des dels inicis de l’associació. La seva presidenta, Laura Coll, destaca aquest homenatge, «merescut, per la constància i capacitat de consagrar-se a diferents estils amb la seva pintura».

L’exposició, que es va obrir el 22 de desembre i es pot visitar fins a l’1 de gener, aquest dia inclòs, de 19 a 21 h, es complementa amb la representació del treball dels diferents artistes que formen part de l’associació, amb un elevat nivell pictòric. Inclou l’obra dels adults, amb artistes locals com Vicent Pons, Tomeu Salord, Ramon Sintes, Carmen Arroyo, Maria Coll, Anne Birchall, Nando Florit, Marc Florit, Nina Serra, Arturo Coll, Giorgio Bondioli o Laura Barber. I també la dels petits creadors, que regalen a la mostra carotes entranyables, decorades amb motius nadalencs amb la fantasia característica, la màgia i il·lusió de la festa i la seva celebració.