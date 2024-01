La música torna a ser protagonista de la festa de Sant Antoni, Diada de Menorca, el pròxim 17 de gener. L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears comptarà aquesta vegada amb les veus de la soprano menorquina Maria Camps i el tenor Joan Laínez.

El repertori que s’ha triat per a l’ocasión son les sarsueles, el cant líric més popular d’Espanya. Inclourà fragments de les peces més destacades del gènere, com «La tabernera del puerto», «Luisa Fernanda», «Doña Francisquita», «La dolorosa», «Chateau Margaux» o «La leyenda del beso», entre d’altres. La direcció anirà a càrrec del mestre titular de la Simfònica, Pablo Mielgo.

El concert serà d'entrada gratuïta i per obtenir entrada és necessari inscriure’s en un sorteig. El procés s'iniciarà divendres, dia 5 de gener, mitjançant un tràmit en la Carpeta Ciutadana del Consell. Hi ha temps per apuntar-se fins el 10 de gener i el sorteig es farà a la seu del Consell l'11 de gener a les 12 hores.

Maria Camps, nascuda a Alaior, té una ampla trajectòria musical, especialment en el món clàssic, tot i que amb incursions en d’altres gèneres com el musical, el jazz-swing i la música lleugera. Per la seva banda, Laínez, natural de Mallorca, ha guanyat aquest 2023 el primer premi en el concurs internacional Grandi Voci de Salzburgo. El 2022 va guanyar el premi del públic en el Concurs Internacional Jole de Maria, de Tívoli.