A Fornells, el Castell de Sant Antoni serà l’escenari de la inauguració de l’exposició «Coneix la història, coneix Menorca». Un projecte que presentaran Joan C. de Nicolás, Miquel Àngel Casasnovas i Amador Marí, tres dels creadors, fa tres dècades, de l’àlbum de cromos que repassava l’evolució històrica de Menorca.

Per celebrar el trentè aniversari d’aquella exitosa col·lecció, aquest divendres, a les 12 hores al pati del castell, es farà a Fornells un acte per presentar l’exposició d’un projecte que s’ha renovat, partint del col·leccionable original, fent un salt al món digital a través d’una aplicació per a dispositius mòbils.

La convocatòria està adreçada de manera especial als amants de la història local i als educadors de tercer cicle de Primària i de primer i segon de Secundària. També, és clar, als equips directius dels centres educatius de l’Illa, que podran descobrir les diferents opcions del projecte amb moltes possibilitats didàctiques.