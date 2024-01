La companyia de teatre menorquina La Trup estrena aquest diumenge, a les 19 hores, al Teatre Principal de Maó l’obra «Barba-rossa», una adaptació de la novel·la històrica del mateix nom de l’escriptor ferrerienc Joan Pons, que comptarà amb una funció matinal el dilluns, a les 11 hores, per als escolars.

Aquesta coproducció del Teatre Principal de Palma, Teatre Principal de Maó i Departament de Cultura del Consell insular, compta amb la dramaturgia de Clara del Ruste i Sergi Marí, que també n'és el director, i la interpretació de Queralt Albinyana, Enka Alonso, Josep Mercadal, Àlvar Triay i Agnès Romeu. L’obra, d’una durada de 90 minuts, també serà representada els dies 26 i 27 de gener al Teatre Principal de Palma.

Durant la tardor de 2022 la companyia La Trup va decidir que es podria representar sobre l’escenari una adaptació teatral de «Barba-rossa». Va ser quan van començar la tasca de cercar finançament per afrontar la producció d’aquesta obra de teatre. «La idea d’adaptar l’obra de Joan Pons al teatre va sorgir fent un cafè amb ell. Va tenir la perspectiva que aquesta obra podria tenir valor escènic. És una novel·la fantàstica de coses, de paisatges, de viatges, d’imatges. El teatre és un art auster, que t’has de limitar en un espai i un temps i traslladar tot aquest univers imaginatiu a l’escena és un repte important. Però quan ho vam veure clar ens hi vam ficar amb totes les energies que pot posar La Trup», assegura el seu director, Sergi Marí.

El text per a la representació teatral va estar enllestit el juny de 2023, després de les preceptives lectures per part de Clara del Ruste i Sergi Marí amb les posteriors aportacions del grup amb què es va tancar definitivament el text. L’inici dels assajos va tenir lloc el passat mes d’agost.

Marí assenyala que «Barba-rossa» es tracta d’un text molt narratiu, amb nombroses descripcions, de paisatges, d’animals, de sensacions. En aquest sentit, afirma «hi havia un repte de no només fer un text que ens donés peu a fer teatre, sinó també construir un espectacle de llum, color i música, per crear aquesta atmosfera ens va semblar molt important fer música original. És una obra que hi conflueixen moltes persones vinculades amb Menorca, al final La Trup és una companyia molt menorquina, hi hem incorporat persones joves, talents de l’Illa, cadascú en la seva especialitat», assegura.

Destaca que l’obra és un producte molt col·lectiu que intenta traslladar damunt l’escenari una màgia, una fantasia, un viatge pel Mediterrani del segle XVI, però que acaba amb uns fets històrics. «És un altre repte, perquè és com mirar la història des del teatre sense amagar que és una mirada nostra des del present, subjectiva, des de la nostra cultura i els nostres valors. Realment, estem molt orgullosos de la feina feta i esperem que també agradi al públic», subratlla.