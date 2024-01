Deixau-me contar la història

d’una vegada

que una tortuga espitada

el mes de juny

em fa fotre un cop de puny

perquè volia

que sabés el què es sentia

‘nant a cercar

esclata-sangs per sopar

l’estiu de ple.

Jo, cagat, no vaig saber

fer-li contrari

i damunt aquell Ferrari

(vull dir tortuga)

vaig emprendre la feixuga

tasca d’anar

a cercar-nos el sopar

dins la garriga.

La tortuga sàvia, antiga,

closca pelada

travessà tota envelada

la carretera

i de tan ràpida que era

un caragol

la va aturar en un control

a una rotonda

i ple d’una enveja fonda

la fa bufar.

Jo no sé què va marcar

la maquineta

però aquella tortugueta

volgué fugir

i em va deixar en terra a mi

que entretengués

tots els caragols bovers

que l’encalçaven,

i quan quasi m’agafaven

vaig explicar

que si jo em trobava allà

tan nirviós

era per contar orgullós

la codolada

que tenia copiada

a dins les mans

d’anar a cercar esclata-sangs

per Sant Tomeu.

I clar, no els va saber greu.

Tots m’escoltaven:

Entre els vesins que em miraven

allà hi havia

un moscard de sagristia

tres cucs de terra

i, sonant una guiterra,

l’escarabat

aquell que havia escapat

de Trebalúger,

i del femer de Malbúger

un conseller,

tres càrrecs grossos, també

deu regidors

i altres animals pitjors,

tots em miraven

però, mesquins, no trobaven

la solució.

“Esclata-sangs sí o no?”

Dic, dalt la barra.

Una formiga bandarra

els va advertir

que ella no els podia dir

on vaig anar

però que allà en va trobar

deu tonelades,

quatre mosques emprenyades

van afegir

que per un altre camí

n’hi havia cent

i en aquell mateix moment,

el conseller,

tres càrrecs grossos, també

deu regidors

set canonges dels millors

de Ciutadella,

s’enfilen damunt la sella

d’un ase mort

i l’esperonen tan fort

que ressuscita

amb la codolada escrita

d’una tortuga

que va donar-se a la fuga

del caragol

que va muntar aquell control

a la rotonda

i d’aquí fins a Pregonda

no es va aturar

Els set-cents que érem allà,

tots aplaudien,

de cap manera entenien

la codolada

ni la història enrevessada

de fets absurds

però per no semblar curts

cridàven “visca”!

Perquè mai ningú s’arrisca

a demanar.

Com que aplaudim així ens va

festes, eufòria,

Sempre la mateixa història...

I esclata-sang, cap ni un.

Pseudònim: Gírgol