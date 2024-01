La sala Albert Camus comença l’any 2024 dedicant la seva programació a esdeveniments culturals sostenibles.

Rebecca Morris, directora de l’organització Menorca Preservation, ha estat l’encarregada d’elaborar el text de presentació del programa. Sota el títol «Sostenibilitat i cultura: un compromís amb abast global», Morris s’encomana al «poder transformador» de la cultura per aprendre nous hàbits, aconseguir un compromís individual i assolir un impacte global. «Treballem activament per impulsar aquesta profunda connexió entre sostenibilitat i cultura, una connexió cada cop més necessària a una illa com Menorca, fortament exposada a desafiaments ambientals crítics», resa l’escrit de Morris. Des d’una filosofia que cerca l’equilibri entre les necessitats humanes i la preservació del planeta, la sala Albert Camus ofereix un total de 27 activitats que enforteixen els vincles cap a un futur més equitatiu.

Actes de divulgació

En aquest sentit, una de les activitats més destacades és l’organització d’una taula rodona sobre mobilitat el pròxim 26 de gener. En ella s’intentaran cercar solucions efectives per a abordar els desafiaments ambientals, urbans i humans.

Un parell de setmanes després, el 6 de febrer, tindrà lloc una proposta de governança social per a la reserva marina de l’Illa de l’Aire. A finals de mes, el dia 23, l’Aliança Menorca Sense Plàstic informarà i assessorarà de manera gratuïta a les empreses del sector de l’hostaleria per reduir l’ús del plàstic. A més, algunes empreses certificades amb la distinció Plastic Free Balearics compartiran la seva experiència.

DOCUMENT. Consulti el programa complet del primer trimestre de 2024 en aquest enllaç

Uns dies més tard, el dimarts 27, l’Assemblea de Mallorca pel Clima farà acte de presència a Sant Lluís per explicar la seva experiència de cinc cap de setmanes seguits fent front a la crisi climàtica acordant 56 propostes per a respondre a aquesta emergència entre un total de 60 persones. Aquesta prova pionera es va realitzar amb la col·laboració d’un grup d’experts i tracta de demostrar que les assemblees ciutadanes són una oportunitat per abordar una transició justa, basada en la democràcia.

En darrer lloc, el 15 de març el doctor en Ciències Biològiques i tècnic en Biodiversitat, Félix de Pablo Pons, donarà una visió general de la problemàtica de les espècies exòtiques invasores a la Reserva de Biosfera a Menorca, les principals espècies implicades i la forma d’entrada a l’Illa.