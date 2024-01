Després de treure el seu primer disc en solitari l’any 2020, anomenat Maktub, Jon Baren va passar de ser el pseudònim de Joan Barber a convertir-se en el nom que abraça la nova banda que integra el mateix vocalista i guitarrista i que comparteix amb el també guitarrista Pep Villalba, el baix David Vera i el bateria Josep Sales.

D’aquesta manera, el grup s’ha presentat en societat amb el seu primer treball, el qual es diu «Gas» i que ja està disponible a totes les plataformes de música en streaming. Després d’un any de feina, la banda presenta aquest àlbum de deu cançons amb una duració d’entre tres i cinc minuts cadascuna. La banda intercala alguns temes en català amb uns altres en castellà, depenent del moment d’inspiració en què es trobés Barber a l’hora d’escriure la lletra. «Són històries que he pogut viure jo o que he pogut conèixer a través d’altra gent. Vull intentar explicar situacions de la vida que venen com el més difícil de superar, de l’amor tant en parella com sense... Coses quotidianes i un poc de crítica social», resumeix el cantant respecte al contingut de les seves cançons.

Pel que fa als sons i les melodies, Jon Baren es mou entre el rock i el pop rock, encara que Barber reconeix que no sabria encasellar la seva feina, assegura que realment fan el que els hi «agrada».

Entre el futbol i la música

Aquesta nova faceta artística de Barber no és nova. «De petit ja anava a música. Tocava la guitarra... però no em vaig atrevir a mostrar-ho fins al confinament, quan estava gravant el primer disc i va haver-hi gent que es va començar a assabentar d’aquesta faceta», explica.

Tot i continuar vinculat al món del futbol menorquí, en el qual compta amb una dilatada trajectòria tant com a futbolista en els seus anys a l’Alaior a Tercera Divisió o a l’extint Sporting Mahonés a Segona B, com entrenador o coordinador a diversos clubs de l’Illa com el CD Migjorn, l’Sporting de Mahón o el CE Mercadal, Barber ja duia temps amb ganes de formar una banda. «Era un somni que tenia, poder tenir una ‘bandeta’ per tocar en directe», expressa el vocalista.

I és que tot ha estat possible gràcies a la implicació dels seus companys. El bateria Josep Sales, també integrant de la Binigaus Band, comparteix anys d’amistat amb ell. Després, el guitarrista Pep Villalba, qui té coneixements de masterització i forma part d’Es Molí Estudis, ha estat el responsable de la producció i mescla de l’àlbum a aquestes mateixes instal·lacions, ubicades a Alaior. Per una altra banda, també l’acompanya el baixista David Vera, un argentí establert a Ciutadella i que ha estat la darrera incorporació del grup. «Fa dos estius fèiem concerts en acústic i no va ser fins a l’any passat que vam conèixer en David, amb qui hem començat a preparar el concert amb banda», indica Barber.

Així doncs, la seva primera actuació molt probablement arribarà per Setmana Santa. De la mateixa forma, s’acosta un estiu molt actiu per a Jon Baren.