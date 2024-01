La no renovació del conveni per a la celebració d’activitats de música i oci als bars i restaurants de Ciutadella continua deixant reaccions molt contràries a aquesta decisió de l’Ajuntament. Quatre mesos després de revocar-lo, el departament de Cultura del Consistori ha optat per una alternativa organitzant actuacions itinerants per les places de la ciutat.

Des de Ciutadella Antiga, associació comercial vinculada en un principi a aquest acord, veuen amb bons ulls aquesta proposta, però creuen que és «compatible» amb l’antic conveni. «És una possibilitat benvinguda, però pensant en què pot ser compatible amb el conveni. Totes dues poden tirar endavant juntes», expressa Macià Coll, president de Ciutadella Antiga.

Tanmateix, el regidor de Cultura, Miquel Pau Fullana, afirmava al darrer ple que el conveni es va tallar perquè «senzillament, no es complia el que hi posava» i al·legava que s’havien donat «molt poques actuacions». «Això no és dinamitzar i donar feina als músics. Des de l’equip de govern preveim programar moltes més actuacions i contractar a molts més músics, cosa que amb el conveni no s’ha produït», apunta comparant-ho amb el model de Maó a la temporada alta, el qual pretén instal·lar a la localitat de Ponent durant l’hivern. «El conveni va néixer amb la idea de potenciar i dinamitzar la temporada baixa», recorda.

Per la seva part, Macià Coll creu que això no es correspon amb la realitat. «Aquest era un conveni obert a què cada any es renovés i si hi havia coses que no funcionaven, canviar-les i millorar-les. Si algun dels establiments que s’hi va acollir a través de Ciutadella Antiga ho feia malament, l’Ajuntament tenia la potestat d’aturar algun permís perquè no es fes més, com va passar fa dos anys amb un establiment que no havia fet les coses bé», indica el president de l’entitat, considerant que era «positiu» per als comerços de la ciutat.

De fet, segons el mateix Coll, el regidor Fullana li va demanar que fes un tanteig entre els bars i restaurants per saber qui estaria interessat a emprar-lo per a la temporada 2023/2024, diferenciada en temporada baixa i en temporada alta. «Hi havia uns set establiments interessats. Després de veure que era una dada positiva, l’Ajuntament va decidir no reeditar-lo, cosa que ens va sorprendre», assegura.

Falta d’explicacions

Després de demanar explicacions al regidor de Cultura al darrer ple, l’oposició creu que aquestes no són suficients. «No entenem que s’opti per no renovar el conveni sense explicar obertament per quins motius. No trobam massa lògica aquesta actitud per part d’un servidor públic i consideram una falta de respecte no voler explicar les coses a un plenari municipal», indica la regidora del PSOE, Sandra Moll, de forma categòrica. Així doncs, l’única opció que veuen viable és recuperar el conveni.

A més, davant el que consideren unes explicacions «gens clares» per part del regidor de Cultura, el PSOE ha decidit tornar a demanar-les en format de moció al ple celebrat aquest dilluns per així conèixer «els vertaders motius pels quals no s’ha renovat un conveni vigent durant els darrers quinze anys».

Per la seva part, el gremi dels músics creu que falta una «política valenta» a Ciutadella i que les actuacions a les places suposarien donar un «pas de gegant». Però l’artista maonès José Luis Linares creu que s’hauria de poder combinar amb la música als bars i restaurants. És per aquesta raó que, en qualitat de vicepresident de l’Associació de Músics de Menorca, mostra la seva «indignació total».

Els polítics «ni entenen ni són conscients que hi ha un gremi de músics professionals. El resultat és que Ciutadella està morta musicalment», subratlla afirmant que els bars i restaurants del municipi es troben amb un «no rotund» a l’hora de demanar permisos puntuals per a dur a terme actuacions en petit format, «a diferència del que ocorr a la resta de localitats».

«És indignant. Els músics volem fer feina i la gent de Ciutadella vol música. Sembla que no hi ha voluntat política», diu resignat.