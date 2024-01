La sala MusikBox, en el polígono industrial de Sant Lluís, aún sigue trabajando en la confección de la programación del primer trimestre del año, pero ya han hecho público el line up con las confirmaciones hasta la fecha, entre las que cabe destacar un buen número de bandas especializadas en el formato de tributo.

La primera que pisará el escenario será este sábado, a partir de las 22 horas, The Red Hot Experience, un grupo especializado en recuperar los grandes éxitos de una de las bandas más potentes de la escena norteamericana en las últimas décadas, Red Hot Chili Peppers. Un grupo al que le debemos canciones tan populares como «Californication» o «Under the Bridge».

El calendario de homenajes continuará el 3 de febrero con Rox7 Experience y el 17 de ese mismo mes con el espectáculo de Si bastasen un par de canciones, un tributo conjunto a cuatro artistas: Eros Ramazzotti, Miguel Bosé, Alejandro Sanz y Sergio Dalma. La tercera cita de febrero será el día 23 a cargo de The Buzz Lovers, con su repertorio de canciones de Nirvana.

En marzo, los homenajes serán para Black Ice (AC/DC) el día 9 y el 23 será el turno de The Other Side, la banda menorquina especializada en Pink Floyd. El último de los tributos en cartel es Like a Virgin (Madonna) el 27 de abril.

Más allá de ese tipo de espectáculos, MusikBox tiene programadas otras veladas musicales diferentes. El 9 de febrero acogerán un concierto de rock y funk en el que participarán Santiago Domenech, Leophones, The Halcyons, DJ Plancha y Chamán. Al día siguiente celebrarán el Carnaval con concierto encabezado por Back Yaad.Y el 24 de febrero será una buena ocasión para bailar lindy hop al ritmo marcado por The Swing Crusaders.