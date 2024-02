El general Luis Alejandre Sintes va oferir aquest dissabte la conferència commemorativa del 253 aniversari de la fundació des Castell, que va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament. Amb el títol de «La història des Castell, vista el 2024», va subratllar la petjada política, econòmica i cultural al llarg de dos segles i mig de tres països, Regne Unit, França i Espanya, i també de Hannover.

Luis Alejandre va fer una introducció amb les dates històriques des de la construcció del Castell de Sant Felip per l’enginyer Giovanni Battista Calvi el 1550, passant per la primera dominació britànica amb la Guerra de Successió, l’ocupació francesa amb la guerra dels Set Anys, la segona dominació britànica quan s’enforteix el disseny del castell, la dominació espanyola amb la demolició de la fortalesa, la tercera dominació britànica amb el general Stuart el 1798, i la devolució definitiva de l’Illa a Espanya amb el Tractat d’Amiens el 1802.

Va continuar amb la posterior constitució del poble des Castell i la seva evolució lligada amb la construcció de la Mola, les immigracions d’eivissencs i mallorquins fins que el 1872 va deixar de ser un terme parroquial per constituir-se com a poble, a més de referir-se als períodes històrics del segle XX, l’època del turisme, la vinguda de gent de Jabalquinto, entre altres aspectes.

Alejandre va recordar la creació des Castell el 1771, amb la labor feta per l’enginyer Patrick Mackellar, a més de destacar el plànol de Durand, que proposava fortificacions en ambdós costats del port de Maó i traslladar la Raval de Sant Felip per construir un poble a Cala Teulera. El conferenciant va assenyalar que es referia al Llatzeret que en aquella època no era un illot, sinó una península, mentre que amb visió de futur ubicava una fortificació a Sant Felip i l’altra a la Mola. A més, va apuntar que els britànics tenien previst a la plaça d’armes aixecar una església anglicana i també el palau del governador, amb el que es Castell podria haver estat la capital de l’Illa.

La conferència va comptar amb una gran assistència de públic.

Inicis

Alejandre va apuntar l’origen des Castell a partir d’unes petites cases dels obrers i soldats que estaven adossades al castell de Sant Felip a mitjan segle XVI, com descriu molt bé l’historiador Pere Riudavets, amb l’advertència de John Armstrong de l’ús que els enemics podrien fer d’aquestes cases per atacar el castell de Sant Felip.

Així, es va aconseguir que sa Raval s’apartés el màxim de la fortalesa militar, amb la creació de sa Raval Nova, entre la cala de Sant Esteve i l’actual cementeri municipal, i el posterior trasllat a la planícia entre Cala Corb i Calesfonts, un emplaçament que permetia els drenatges, amb una font important, amb el disseny amb esquadra i cartabó de Patrick Mackellar, amb plaça central i carrers paral·lels i perpendiculars, a 45 graus de la tramuntana perquè aquesta no donés de ple, disseny d’enginyers militars que va definir com a una petita joia.

També va destacar que quan l’església del Roser es va traslladar a l’actual emplaçament les primeres 1.000 lliures que van arribar a l’Illa, 600 procedien del governador britànic i 400 dels oficials de Hannover, el que manifesta que no eren contraris al fet que l’església catòlica s’instaurés al nou poble.