«Creo que ya he cumplido con los objetivos que me he marcado», explica Rita sobre los motivos de su renuncia, «me doy por satisfecha con mi trabajo».La presidenta hace un «balance positivo» de su etapa al frente de la entidad pero reconoce que «han sido cuatro años complicados».En ese sentido cabe recordar que accedió al cargo poco antes del estallido de la pandemia. Apoyándose en las nuevas tecnologías, se logró mantener un buen volumen de actividades y se siguió adelante con los trabajos de edición y publicación, defiende. Otra de las «dificultades», relata, fue toda la polémica surgida el año pasado por la investigación sobre la existencia de contratos fraccionados en el IME. «Denuncias que no resultaron ser ciertas, porque de haberlo sido nos hubieran llevado a la Fiscalía. Si eso no sucedió, es porque en realidad no había nada, y eso me ha dejado más tranquila», concluye.