El teatro amateur, que siempre ha gozado de buena salud en Ciutadella, está de enhorabuena. La compañía D9 Don Bosco Teatre, ligada a los antiguos alumnos salesianos, se prepara para su inminente regreso a las tablas después mucho tiempo fuera de escena. Y es que si exceptuamos el montaje de hace un par de años para cumplir con la rotación de «Foc i Fum», no había estrenado obra alguna desde antes de la pandemia, en 2019.

La covid trastocó todos los planes, pero con la vuelta a la normalidad decidieron que era hora del esperado regreso, que tendrá lugar los días 23, 24 (ambos a las 20.30 horas) y el 25 (19) de este mes en el Teatre de Ciutadella, con la obra «Aquí hi haurà merder», una adaptación del vodevil en tres actos escrito por Lluís Coquard.

D9 Don Bosco regresa con algunas novedades, y la más significativa es el estreno en la dirección de Seto Bosch. Un puesto, temporal, asegura este, para sustituir al titular, Miquel Pau Fullana, quien ahora ejerce como concejal de Ayuntamiento de Ciutadella.

Bosch, de 60 años, lleva toda una vida dedicada al mundo del teatro, «desde que tengo uso de razón», explica. Empezó con «Els Pastorets» bien joven y desde entonces no se ha bajado de las tablas, primero ligado al Teatre de Sant Miquel y en los últimos años con la compañía de los Salesianos. Sobre su debut al frente de una producción teatral, no esconde que «cuando no lo has hecho nunca resulta algo complicado, pero la cosa está saliendo adelante». Eso sí, la actuación sigue tirando y es por ello que se ha reservado también el papel más pequeño de la obra.

Un montaje en el que comparte protagonismo con otros rostros conocidos de la compañía, como Bep Marquès, Fina Fernández, Miquel Salord, Silvia Bosch, Claudio Vidal, Caterina Bonet, Pili Coll. Todos ellos son lo encargados de dar vida a los personajes de una pieza que pertenece al género favorito de la D9 Don Bosco, la comedia. «Historias agradables para el público que invitan a pasar un buen rato», defiende Bosch. En este caso, la trama tiene que ver «con un lío de faldas en una empresa de gente bien», añade.

«Aquí hi haurà merder» ( «Aquí hi ha mullader», en la versión de Coquard) intentará recoger el testigo del éxito de los últimos montajes de la compañía, como fue el caso de «Ca Nostra» y «La balada dels tres innocents».